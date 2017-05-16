Home Attualità UeD gossip trono over: dubbi sulla coppia Roberta Giorgio

di Redazione 16/05/2017

Qualche giorno fa le immagini di Giorgio Manetti che baciava focosamente l'ultima arrivata al Trono Over, Roberta Mingione, pubblicate dal settimanale DiPiù hanno fatto il giro del web. Tutti esultavano perché lo storico 'cavaliere' del dating show di Maria De Filippi aveva trovato un nuovo amore ma forse le cose non stanno proprio così. Il sospetto che circola, anche negli studi di Uomini e Donne, é che l'affascinante vigilessa cuneese abbia voluto solo farsi un po' di pubblicità sfruttando l'uomo più conosciuto del Trono Over. Timori che nelle ultime ore sono state confermate dal profilo Facebook di Roberta nel quale la donna ha postato una serie di selfie suoi e parla sempre e soltanto di se stessa. Dubbi che probabilmente coltiva anche Giorgio, perché nell'ultima puntata del programma ha confermato di non averla invitata al suo compleanno e non ha nemmeno indossato la cravatta che la 'dama' piemontese gli ha regalato mettendo invece il braccialetto di Anna Tedesco. La Mingione però non ha mostrato nessuna reazione, dicendo semplicemente che voleva proseguire la sua conoscenza con Giorgio anche nelle prossime puntate. Ma ormai questo ciclo del Trono Over sta per terminare e davanti ai protagonisti ci sarà una lunga estate da vivere. Un anno fa, nonostante la delusione di Gemma Galgani per la lettera che aveva scritto al suo amore e che però lui non aveva accettato, la coppia aveva vissuto tre mesi di passione prima di lasciarsi alla ripresa di Uomini e Donne. Questa volta con Roberta sarà diverso?

