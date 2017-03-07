Home Attualità Gomorra 3, quando va in onda? Anticipazioni cast, trama e curiosità Scianel e Patrizia terza stagione

di Redazione 07/03/2017

Le ultime riprese della serie evento Gomorra 3 continuano in giro per Napoli: dopo aver fatto un vero e proprio tour in paesi stranieri come la Bulgaria, le anticipazioni rivelano alcune indiscrezioni sulla terza stagione di Gomorra riguardo il cast, la trama e alcune curiosità. Di sicuro, si sa quando va in onda la serie, ovvero tra il mese di aprile e di maggio 2017 su Sky Atlantic HD e si darà molto spazio alle figure principali femminili della serie, ovvero Scianel e Patrizia, entrambe legate dal destino. Fino a gennaio 2017, le anticipazioni rivelavano che la realizzazione della terza stagione di Gomorra procedeva all’estero, visto che le riprese si sono svolte a Sofia, in Bulgaria: qui i fan della serie vedranno il nuovo covo di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D’Amore. La trama delle nuove puntate di Gomorra 3 sono state ideate da Roberto Saviano: ora che le riprese si sono spostati in Italia, a Napoli per l’esattezza, ci sono delle rivelazioni riguardo al cast: Don Pietro Savastano non tornerà, anzi, si prevedrà addirittura un funerale in grande stile criminale per lui, mentre Scianel pare salirà al potere. La stagione passata di Gomorra ha visto protagonista Scianel, interpretata da Cristina Donadio: donna spietata che però ha concluso la sua fuga grazie al provvidenziale intervento della Polizia. Gomorra 3 si riaprirà con Scianel rinchiusa in carcere, ma pronta ad escogitare piani di evasione: ritrovata la libertà, proverà a salire al potere, contrastata da Patrizia Santoro, interpretata da Cristina Dell’Anna. Durante la terza stagione, la ragazza dovrà subire el ripercussioni della morte di Don Pietro Savastano, in quanto sua amante: il cast perderà un altro membro? La fiction andrà in onda tra aprile e maggio 2017 su Sky Atlantic HD e ci saranno numerose sorprese ad attendere i fan.

