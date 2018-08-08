Home Scienza e Tecnologia Google Assistant: problemi con il comando vocale, come risolverli?

di Redazione 08/08/2018

Sono state riscontrate, nelle ultime ore, numerosi problemi in Google Assistant, il servizio da parte di Google che offre assistenza virtuale. I problemi sono stati riscontrati da non pochi utenti, in Italia e in tutto il resto del mondo. Per questo motivo, il comando Ok Google? che permette di avere una conversazione con l'assistenza virtuale attraverso la voce non funziona in diversi device, come Samsung, Huawei, Xiaomi e tanti altri brand. Problemi con il comando vocale di Google Assistant Accedere all'assistente virtuale di Google non è assolutamente difficile. Attraverso la funzione chatbox di Google Assistant, infatti, si può iniziare in qualsiasi momento una conversazione con il servizio, selezionando alcune frasi o parole predefinite, o scrivendo direttamente ciò di cui si ha bisogno. Nelle ultime ore, tuttavia, sono stati segnalati diversi problemi nel comando vocale, una delle funzioni di punta dell'assistente virtuale. Il problema riguarda la funzione Ok Google?, che mette in comunicazione direttamente utente e servizio virtuale, attraverso la voce. Dopo aver dato il comando vocale, infatti, è possibile iniziare una conversazione solo attraverso la voce, e chiedere al servizio tutto ciò che si vuole. Le problematiche sono state segnalate dal sito di settore Android Police, che ha raccolto tutte le testimonianze da parte degli utenti insoddisfatti. Il sito fa riferimento agli utenti di device come Samsung, Xiaomi e Oneplus, ma sono arrivate segnalazioni anche da parte di utenti Huawei. Le problematiche per questi ultimi sono partite già da qualche giorno. Come risolvere i problemi di Google Assistant? Al momento, risolvere i problemi del comando vocale dell'assistente virtuale non è possibile. Reimpostare la funzione vocale risulta essere in questo momento inutile; per questo motivo, qualora si volesse utilizzare il servizio, il consiglio è quello di utilizzarlo "manualmente", facendo a meno del comando vocale. Per gli utenti che stanno riscontrando problemi l'unica soluzione possibile è quella di attendere che le anomalie siano segnalate a chi di dovere.

