Home Attualità Uomini e Donne Anticipazioni Settembre, chi salirà sul trono

Uomini e Donne Anticipazioni Settembre, chi salirà sul trono

di Redazione 20/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In attesa della registrazioni di lunedì 22 maggio nella quale Rosa Perrotta dovrebbe comunicare la sua scelta e chiudere così ufficialmente la stagione del Trono Classico, impazza già il toto-nomi per chi occuperà la poltrona rossa a settembre, quando come ha confermato Maria De Filippi tornerà di nuovo anche il Trono Gay. E le ultime anticipazioni di Uomini e Donne segnalano qualche nome molto caldo, anche perché come al solito è il pubblico da casa che spinge. In testa alle preferenze certamente Mattia Marciano, perché l'ex corteggiatore di Desirée Popper è piaciuto moltissimo sia agli opinionisti di Uomini e Donne che ai fans del programma e a nessuno è andata già la mancata decisione della tronista che ha preferito andarsene senza una scelta. Per lui potrebbe essere un derby tutto campano con Mariano Catanzaro, il simpaticissimo corteggiatore rimasto all'asciutto per la seconda volta dopo essersi presentato già di anni fa quando sul trono c'era Valentina Dallari. Tra le ragazze invece il nome più gettonato è quello dell'ex corteggiatrice Giulia Latini, scaricata all'ultimo da Luca Onestini. Piace a Maria De Filippi e al popolo del web anche se la sua recente decisione di affidarsi ad un'agenzia non ha convinto tutti. Tra i nomi a sorpresa invece c'è quello di Simone Luzzi, il 28enne fonico che lavora a Uomini e Donne ma anche in altri programmi di Canale 5 come Selfie – Le cose cambiano e Maurizio Costanzo Show. Di recente Maria De Filippi lo ha fatto conoscere al pubblico presentandolo con “il ragazzo più bello del mondo”, ora il pubblico lo reclama come tronista. E per il Trono Gay il candidato numero uno rimane Mario Serpa, ex corteggiatore e scelta di Claudio Sona.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp