Gossip news, Stefano De Martino e Elodie molto più che amici?
di Redazione
26/07/2017
Gossip news dell'estate 2017, Stefano De Martino e Elodie sarebbero molto più che amici? Alcune foto pubblicate dal settimanale Chi mostrerebbe una certa sintonia tra i due ragazzi, la stessa che fa pensare a una relazione e non a un rapporto di amicizia. Sarebbe la cantante, dunque, la tanto segreta fidanzata di Stefano De Martino? Gossip in casa Amici! Stefano De Martino e Elodie beccati insieme, affiatati, disinvolti... Forse troppo disinvolti. A quanto pare il cantante e la balleria avrebbero intrapreso una relazione d'amore al momento segreta, o per meglio dire "scoperta" e paparazzata da Chi. Da mesi si parla di una possibile relazione segreta per Stefano De Martino, ma nessuno avrebbe mai davvero immaginato che la donna in questione potesse essere proprio Elodie, una delle più care amiche di Emma Marrone. Se riflettiamo un attimo però è come se avessimo finito un puzzle complicatissimo. Subito dopo Sanremo l'ex allieva di Amici, Elodie, decide si interrompere il suo rapporto artistico con Emma Marrone. La cosa ha destato sospetti fin dall'inizio soprattutto perché il mondo del gossip ha sempre parlato di una lita tra le due cantanti, ma senza spiegarne mai il reale motivo (Ndr. Ricordiamo anche che Emma Marrone è la produttrice del primo album di Elodie, Tutta colpa mia). I tradimenti per Emma dunque non finiscono?
Stefano De Martino e Elodie stanno insieme?Stefano De Martino e Elodie stanno insieme? Se così fosse questo potrebbe davvero essere il gossip dell'estate, La news è stata pubblicata, come spiegato anche prima, dal settimanale Chi che avrebbe colto i due in fragrante. I due non hanno ancora confermato o smentito il gossip, anche se Stefano De Martino ha commentato su una Instagram Stories: "Promemoria: regola per non cadere nella rete del gossip... Mai toccare la spalla delle persone con cui parli". Il caso vuole però che anche Elodie è da poco diventata ufficialmente single. sarà effettivamente tutto frutto del caso?
Articolo Precedente
Trucca gli esami aggiungendo la lode: studentessa hacker a processo
Articolo Successivo
Temptation Island formato vip, la nuova idea di Maria De Filippi
Redazione