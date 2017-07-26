Gossip news, Stefano De Martino e Elodie molto più che amici?

Stefano De Martino e Elodie stanno insieme?

dell'estate 2017,sarebbero molto più che? Alcune foto pubblicate dal settimanale Chi mostrerebbe una certa sintonia tra i due ragazzi, la stessa che fa pensare a una relazione e non a un rapporto di amicizia. Sarebbe la cantante, dunque, la tanto segreta fidanzata di Stefano De Martino? Gossip in casabeccati insieme, affiatati, disinvolti... Forse troppo disinvolti. A quanto pare il cantante e la balleria avrebbero intrapreso una relazione d'amore al momento segreta, o per meglio dire "scoperta" e paparazzata daDa mesi si parla di una possibile relazione segreta per, ma nessuno avrebbe mai davvero immaginato che la donna in questione potesse essere proprio, una delle più care amiche di. Se riflettiamo un attimo però è come se avessimo finito un puzzle complicatissimo. Subito dopo Sanremo l'ex allieva di, decide si interrompere il suo rapporto artistico con. La cosa ha destato sospetti fin dall'inizio soprattutto perché il mondo delha sempre parlato di una lita tra le due cantanti, ma senza spiegarne mai il reale motivo (Ndr. Ricordiamo anche che Emma Marrone è la produttrice del primo album di Elodie, Tutta colpa mia). I tradimenti perdunque non finiscono?stanno insieme? Se così fosse questo potrebbe davvero essere ildell'estate, Laè stata pubblicata, come spiegato anche prima, dal settimanaleche avrebbe colto i due in fragrante. I due non hanno ancora confermato o smentito il gossip, anche seha commentato su una: "Promemoria: regola per non cadere nella rete del gossip... Mai toccare la spalla delle persone con cui parli". Il caso vuole però che ancheè da poco diventata ufficialmente single. sarà effettivamente tutto frutto del caso?