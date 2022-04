Grammy Awards 2022 chi ha vinto: tutti i vincitori della serata

E’ stata celebrata la 64esima edizione del premio Grammy (o, in inglese, Grammy Award), che rappresenta il più prestigioso riconoscimento in ambito musicale e per tale motivo è anche uno dei premi più importanti nel mondo dello spettacolo, tanto che è stato ribattezzato Oscar della Musica. “Nessuno schiaffo in diretta e nessuno scandalo da ricordare”, così esordiscono molti giornali per raccontare di questa importante serata, facendo riferimento all’episodio di cui è stato protagonista Will Smith agli Oscar. Si è certamente temuta la reazione di Kanye West, a cui è stato proibito di esibirsi sul palco a causa della sua condotta sui social negli ultimi mesi. Questa edizione dei Grammy si è tenuta il 3 aprile 2022, dopo vari rimandi causa Covid, al MGM Gran Garden Arena di Las Vegas. A questo punto non resta che considerare quali siano stati tutti i vincitori della serata e chi ha vinto ai Grammy Awards 2022.

Grammy Awards 2022: la cerimonia per ricorare l’Ucraina

Oltre al video registrato del Presidente Zelensky che ha utilizzato il palco del Grammy come mezzo per spiegare di voler difendere la libertà e di colmare il silenzio con la musica, la serata ha vito come protagonisti alcuni artisti che sono stati premiati con i riconoscimenti più ambiti della celebrazione: Jon Batiste, jazzman vincitore del grammy per l’album dell’anno grazie a “We Are“, che si ispira al movimento “Black Lives Matter“; i Silk Sonic, premiati per la canzone e il miglior record dell’anno con “Leave The Door Open”; l’artista emergente, partita da TikTok, che ha conquistato tutti, Olivia Rodrigo, diciannovenne, che ha vinto, appunto, il titolo di miglior artista emergente.

Chi ha vinto ai Grammy Award 2022

Sono state premiate anche Doja Cat e SZA per “Kiss Me More” come migliore perfomance pop non individuale. In modo scherzoso Doja ha detto “Non ho mai fatto una pipì così veloce in vita mia”, probabilmente perché ha ricevuto l’annuncio mentre stava in bagno. Premiati anche Lady Gaga e Tony Bennett per “Miglior album vocale pop tradizionale” per l’album di canzoni di Cole Porter “Love for Sale”. Lady Gaga ha dovuto rappresentare anche Tony Bennett, che ha 95 anni e soffre di Alzheimer, per lui è stato il 14esimo Grammy. Sono stati ricordati ricordato Taylor Hawkins dei Foo Fighters, morto in tournèe il 25 marzo (anche la cantante Billie Eilish lo ha ricordato indossando una maglia con il suo volto durante la sua esibizione ) e Stephen Sondheim.

Grammy Awards 2022 chi ha vinto: i vincitori di tutte le categorie

Non resta che indicare quali siano stati tutti i vincitori nelle varie categorie dei Grammy Award del 2022.