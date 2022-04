Massimo Giletti si trova in Ucraina per poter raccontare in diretta l’orrore che l’Ucraina sta vivendo ormai da più di un mese. Nella puntata di “Non è l’Arena” andata in onda il 3 aprile, Giletti è stato costretto a chiudere la diretta per a causa di alcune esplosioni. “Ci dicono che ci sono state esplosioni molto vicino a noi, nella zona del porto di Odessa, a circa 700 metri in linea d’area da dove siamo. Ci sono le sirene, noi abbiamo sentito i vetri tremare”, ha annunciato, mentre operatori e assistenti si dirigevano verso l’esterno per capire che cosa stesse succedendo. Erano circa le 23 italiane. Ecco tutto ciò che è successo a Massimo Giletti.

Le esplosioni durante la diretta di Massimo Giletti a Odessa

Massimo Giletti ha spiegato, con tono alterato: “Quello che vi possiamo dire è che i botti si sono sentiti molto forti anche in questo posto (…) Lo dico perché a differenza di quanto scritto da qualcuno con molta ironia non siamo al Grand Hotel”, riferendosi alle polemiche dei giorni scorsi, nate dalla sua prima diretta, in cui era stato accusato di “spettacolarizzare” la guerra. Ma la suscettibilità del giornalista è giunta all’apice quando tutti gli dicevano di chiudere le telecamere e di correre nel bunker al riparo poiché la situazione non era più sicura per nessuno e anziché correre al riparo ha preferito continuare la diretta e si è ritrovato a discutere con i presenti, a cui Massimo Giletti ha replicato in inglese, “Noi siamo qui!” e lo si è sentito esplodere più volte nei confronti di chi gli stava intorno. “Le guardie dietro le telecamere mi dicono che devo smettere, ma noi stiamo qui e continuiamo”, ha detto rivolgendosi al pubblico, quindi il conduttore ha fatto continuare la diretta, che però è stata più volte interrotta.

L’alterazione del conduttore però era palese tanto che ad un certo punto, mentre andava in onda la sigla, al rientro dalla pubblicità, lo si è sentito mentre diceva a qualcuno: “Non rompere i cogl**ni”. Quest’affermazione ha fatto scatenare un grandissimo dibattito sui social ed è uno degli argomenti maggiormente trattati del giorno.