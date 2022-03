Grande Fratello VIP: anticipazioni puntata 3 marzo, chi viene eliminato?

La puntata del Grande Fratello VIP del 28 febbraio 2022 ha sconvolto tutti per la doppia eliminazione pensata dagli autori del programma. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvicina sempre più alla tanto attesa finale, da parte degli spettatori, e – per questo motivo – sono sempre più frequenti le eliminazioni da parte del programma. Nell’ultima puntata sono stati in due a lasciare la casa del Grande Fratello: Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Chi verrà eliminato nella puntata del 3 marzo 2022? Ecco tutte le anticipazioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello VIP: la doppia eliminazione nella puntata del 28 febbraio

Durante la puntata del 28 febbraio, il Grande Fratello VIP ha sorpreso i concorrenti con una doppia eliminazione. Il televoto ha decretato che fosse Nathaly Caldonazzo ad abbandonare la casa, con grande gioia per i concorrenti che non riuscivano più a sopportarla. Il secondo televoto lampo, però, avvenuto a seguito del meccanismo spiegato da Alfonso Signorini (ogni concorrente ha deciso di salvare un altro, gli ultimi due sono andati in nomination e hanno scelto due persone da portare con sé), ha portato all’eliminazione di Alessandro Basciano.

La seconda è stata, ovviamente, un’eliminazione molto triste per l’ex tronista di Uomini e Donne, che aveva iniziato una relazione con il concorrente che ha dovuto abbandonare la casa.

I cinque concorrenti in nomination

A seguito del televoto avvenuto durante l’ultima puntata, sono cinque i concorrenti in nomination: Mirian Trevisan, Antonio Medugno, Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella. Come sempre è prevista una sola eliminazione dal televoto, per quanto ci si potrà aspettare – anche in occasione della puntata in questione – una doppia eliminazione.

Le anticipazioni della puntata del 3 marzo 2022: chi sarà eliminato dalla casa del GF VIP?

Trattandosi di un’eliminazione che avviene in diretta, non è possibile sapere con sicurezza qualche sarà il concorrente eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP. Il televoto prevede che, con diversi meccanismi di votazione da parte del pubblico a casa, siano milioni i voti che giungono alla redazione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tuttavia, sulla base dei sondaggi pubblicati direttamente su Grande Fratello Forum, è possibile immaginare quali potrebbero essere i concorrenti maggiormente a rischio eliminazione. I sondaggi, infatti, mostrano quali sono i concorrenti preferiti del pubblico: a sorpresa, la preferita di tutti è Miriana Trevisan – che, non a caso, si è salvata per ben due volte nel corso della puntata del 28 febbraio 2022 – con il 34.27%. Antonio Medugno, grazie alla sua storia e al suo fascino, raccoglie il 32% dei consensi. Restano da valutare gli altri tre concorrenti a rischio eliminazione: Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Giucas Casella. L’ex tronista di Uomini e Donne si è separata da Alessandro Basciano nell’ultima puntata, e sembra essere particolarmente amata da una certa fascia di pubblico, quindi Davide Silvestri e Giucas Casella rischiano molto durante questa puntata. Non resta che attendere il verdetto del Grande Fratello.