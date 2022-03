Lol 2 – Chi ride è fuori: quanto guadagnano i concorrenti?

Lol – Chi ride è fuori è diventato ormai un famoso game show italiano, visibile su Prime Video e condotto da Fedez, basato sul format giapponese Documental, ideato dal comico Hitoshi Matsumoto; durante il suo primo anno, lo show ha avuto grande successo, concludendosi con la vittoria di Ciro Priello. Ma come funziona Lol 2 e quanto guadagnano i concorrenti che fanno parte dello show?

Lol – Chi ride è fuori: che cos’è e come funziona?

Lol è uno show comico che ha avuto grande successo su Prime Video: ma che cos’è e come funziona? Dieci comici vengono rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive con l’obiettivo di far ridere gli altri con qualsiasi mezzo. Nel caso in cui un giocatore dovesse cedere ridendo, sorridendo o facendo smorfie, viene inizialmente ammonito tramite un cartellino giallo e, successivamente, espulso direttamente da Fedez, che estrarrà un cartellino rosso decretando che, quindi, il concorrente è eliminato dal gioco; è necessaria la partecipazione attiva dei giocatori che devono riuscire a far ridere gli altri concorrenti, altrimenti si verrà ammoniti per mancato coinvolgimento (è successo con Caterina Guzzanti nella prima edizione).

I conduttori (qui definiti host e co-host), si posizionano nella cosiddetta control room, il loro compito è quello di osservare e commentare ciò che succede nella stanza tramite un sistema di telecamere e, usando una console, impartiscono ai concorrenti comandi precisi e/o suggeriscono loro degli input per interventi comici; i conduttori hanno anche la possibilità, se vogliono, di rimandare nella casetta i comici eliminati, per far ridere quelli che sono ancora in gara. L’ultimo a rimanere in gara vince un premio finale di 100000 €, che dovrà devolvere interamente in beneficenza.

Quanto guadagnano i concorrenti di Lol 2?

Quest’anno Lol 2 è cominciato con nuovi personaggi della scena comica italiana: Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Max Angioni. Impazzano sul web i video di Virginia Raffaele, che non solo sembra la più amata del cast, ottenendo il titolo di protagonista indiscussa, ma a quanto pare è anche la comica più pagata.

Ai primi posti dei concorrenti più pagati, infatti, ci sarebbero Virginia Raffaele, Mago Forest e Maccio Capatonda con un cachet di 10.000 euro a puntata; segue Diana Del Bufalo con circa 8.000 euro a puntata e infine tutti gli altri con circa 5.000 euro a puntata.

Quando esce Lol 2?

Lo show comico, l’anno scorso condotto da Fedez e Mara Maionchi – quest’anno vede come co-conduttore Frank Matano – è composto da 6 episodi: i primi quattro disponibili su Amazon Prime il 24 febbraio, gli altri due saranno disponibili il 3 marzo 2022. Il pubblico, ovviamente, è incuriosito da ciò che succederà, da quello che faranno i comici e dai loro guadagni, nonché voglioso di scoprire chi vincerà Lol 2 – Chi ride è fuori dopo le prime eliminazioni.