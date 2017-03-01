Home Attualità Grembo materno e memoria: ecco perché parlare col vostro bambino è importante

Grembo materno e memoria: ecco perché parlare col vostro bambino è importante

di Redazione 01/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Che il rapporto che si instaura tra mamma e bambino nel corso dei nove mesi di gravidanza sia qualcosa di speciale ed ancora in parte inspiegabile questo è ormai pacifico. Non sono stati pochi gli studiosi e gli esperti che hanno cercato di analizzare cosa accade in quel particolare periodo della vita di una donna per quanto concerne il rapporto col proprio bambino. Non c'è più bisogno di scomodare Sigmund Freud per giungere alla constatazione oggi che il grembo materno ha delle capacità cognitive davvero straordinarie. Cosa sente il bambino dal piccolo nido? Quanto di ciò che accade all'esterno riesce a percepire? E soprattutto, sente davvero ciò che dice e sente la sua mamma? Lingua ascoltata nel grembo materno influenza il bambino A fornirci una risposta più chiara sul delicato argomento dell'ascolto del feto è uno studio olandese condotto dai ricercatori dell'Istituto Max Planck i quali hanno ancora una volta confermato il particolare rapporto che sussiste tra grembo materno e memoria: secondo gli stessi studiosi infatti ciò che il bambino sente dalla pancia della mamma non viene del tutto dimenticato e neppure se si tratta di un'altra lingua. Si tratta di uno studio molto curioso che si è basato sull'osservazione di un gruppo di persone adulte di origine coreana ma cresciute di Olanda: questi ultimi infatti, pur non conoscendo la lingua coreana, sono riusciti ad imparare la lingua molto più in fretta rispetto ai loro coetanei olandesi. Ciò, stando ai risultati dello studio olandese, sarebbe dovuto proprio al nesso tra grembo materno e memoria che si conserva nel corso del tempo. Lo studio condotto dai ricercatori olandesi conferma ancora una volta le particolari capacità cognitive del grembo materno e soprattutto testimonia l'importanza di parlare al proprio bambino nel corso della gravidanza. Ciò che viene ascoltato dal futuro nascituro potrebbe influenzare anche la sua capacità di espressione prima ancora della sua nascita oltre influenzare la sua percezione dei suoni e, perchè no, anche degli stati d'animo, delle paure e dei momenti di gioia vissuti direttamente dalla propria mamma.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp