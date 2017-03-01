Fabrizio Corona resta in carcere: la decisione del giudice spiazza tutti. Ultime news

Fabrizio Corona deve rimanere in carcere. Le ultime news sono una doccia fredda per il re del gossip che sperava nella clemenza dei giudici. La Cassazione ha rifiutato il ricorso presentato dai legali di Corona dichiarandolo ‘inammissibile’. Il provvedimento si configurava come un reclamo contro la convalida dell’arresto da parte del Tribunale del Riesame del 27 ottobre 2016. Fabrizio Corona dunque attenderà l’esito del processo nel Carcere di San Vittore a Milano.

Il re dei paparazzi è in prigione dal 10 ottobre 2016, l’arresto è arrivato in seguito alle indagini sul denaro trovato nel controsoffitto dell’appartamento della sua collaboratrice e in due cassette di sicurezza in Austria. Corona è stato rinviato a giudizio insieme a Francesca Persi ed era molto fiducioso. Solo la scorsa settimana Fabrizio Corona è stato fotografato fuori dal tribunale mentre veniva accompagnato in aula per assistere ad una delle udienze del processo.

Fabrizio Corona è accusato di intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali, reati di tipo fiscale. La difesa ha chiamato a testimoniare circa 200 persone tra queste spicca il nome dell’ex fidanzata Belen Rodriguez e sua sorella, conviventi del paparazzo all’epoca dei fatti contestati. Riusciranno a scagionarlo? Intanto non ci sono commenti sulla decisione di giudici di far restare Fabrizio Corona in carcere. Silvia Provvedi è in silenzio stampa ma le ultime news potrebbero arrivare presto alle orecchie dell’ex moglie Nina Moric e noi siamo in attesa di uno dei suoi pungenti post su Facebook pensati per l’occasione.