Honor Magic, il prossimo smartphone sarà pieghevole

La casa cinese Honor, che recentemente ha chiuso il suo legame con la casa madre Huawei, pensa in grande per il 2021, puntando a prendere lo spazio che Huawei ha lasciato vuoto. Per questo sono previsti dei lanci si nuovi device tra i quali spicca Honor Magic, il primo smartphone pieghevole. Con il lancio di questi device Honor si conferma come uno dei produttori più attenti all’evolversi del mercato mondiale sia per quanto riguarda i tablet che gli smartphone.

I device in lampa di lancio nel 2021

Honor si sta preparando alla grande per il 2021 e recentemente, grazie ad una fuga di notizie, sono stati conosciuti i prossimi lanci sul mercato della casa cinese. Nei progetti di Honor per il 2021 c’è sua il lancio di un dispositivo di punta che di altri sia di fascia media che “entry-level”. Nel secondo semestre dovrebbero arrivare sul mercato due prodotti molto interessanti, l’Honor Magic, uno smartphone pieghevole, e un tablet che dovrebbe prendere il posto dell’Honor V6, inserendosi così nella fascia alta del mercato.

L’Honor Magic

Nel gruppo degli Honor Magic, l’arrivo della nuova generazione dovrebbe portare sul mercato il primo smartphone pieghevole della casa cinese. Quella dei pieghevoli è una famiglia di device che sta riscuotendo molto successo in tutto il mondo ed anche Huawei è presente con 3 modelli e quindi Honor vuole inserirsi con uno smartphone che possa fare concorrenza a quelli attualmente presenti sul mercato, puntando sulla tecnologia e sull’abbinamento con il prezzo concorrenziale. Attualmente non sono ancora stati svelati i particolari, ma sicuramente Honor saprà mettere a disposizione dei clienti un device di grande praticità e capacità di utilizzo.

I device di fascia media e “Entry-level”

I modelli interessati a questo rinnovamento nella fascia media sono quasi sicuramente Honor 11, e Honor11x, declinati in tutte le loro varianti, con un lancio atteso entro breve tempo, mentre per quanto riguarda il modello della categoria “entry-level” dovrebbe trattarsi del sostituto di quello attualmente in commercio, l’Honor 9A e quindi denominato 10A.

Il nuovo device di fascia alta

Il prossimo device di punta del produttore cinese, l’Honor 40, il cui annuncio è atteso nei mesi tra maggio e giugno, avrà in dotazione delle novità. Si tratta di un nuovo processore, più potente e performante e di fotocamere che permetteranno una maggiore precisione e nitidezza delle fotografie.