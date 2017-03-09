Home Scienza e Tecnologia Una noce può far smettere di fumare? Trucco per dire addio alle sigarette

Una noce può far smettere di fumare? Trucco per dire addio alle sigarette

di Redazione 09/03/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anche i fumatori incalliti, almeno una volta nella vita, hanno pensato di smettere di fumare, ma la volontà non può far nulla contro la voglia di nicotina e di fumo. Liberarsi da questa dipendenza è molto difficile e dire addio alle sigarette per sempre diventa una impresa veramente titanica, anche se tutti sanno i rischi legati da questa pericolosa abitudine. Inaspettatamente, una noce può far smettere di fumare grazie a un formidabile trucco. Soldi risparmiati e polmoni liberi con della frutta secca e un procedimento semplicissimo! Sembrerebbe uno scherzo di cattivo gusto: come si può smettere di fumare usando una sola noce? In realtà, questa frutta secca non è altro che l’ingrediente di una bevanda anti fumo e pulisci polmoni molto potente ed efficace. Basta cerotti o rimedi costosi che non servono a nulla, dite addio alle sigarette preparando una bevanda che libererà l’organismo dai danni provocati da nicotina e fumo di sigaretta. E’ accertato che usando questo trucco, dopo mezz’ora il battito cardiaco e la pressione saranno regolari; dopo un giorno i polmoni si ripuliscono delle scorie. Bastano un paio di giorni per sentirsi energici e dopo un anno i rischi di contrarre malattie cardiovascolari si riducono della metà. Preparare questa pozione magica con il trucco per smettere di fumare è facilissimo. Servono una noce e 250 ml di acqua. Dopo aver lavato bene la frutta secca, si fa bollire a fiamma molto bassa finché il livello dell’acqua non raggiunge la metà. Si toglie dal fuoco questo elisir e si lascia raffreddare prima di bere. Per chi non sopporta il sapore, è concesso aggiungere del miele. La voglia di nicotina e fumo sparirà dopo poco meno di un mese, a patto di mantenere una certa costanza nel berla tutti i giorni. Chi soffre di tosse e catarro, inoltre, può correggerla aggiungendoci del succo di limone fresco, per espellere le scorie delle vie respiratorie.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp