Lo Zoo di 105 in lutto: è morto Leone Di Lernia. Diretta puntata speciale

Leone Di Lernia è morto, l’annuncio è stato dato sulla pagina Facebook de Lo Zoo di 105. Marco Mazzoli in diretta ha detto che non hanno avuto tempo per preparare una puntata speciale e hanno dovuto mettere su una scaletta improvvisata. Rendere omaggio alla voce trash per eccellenza è difficile per i Dj de Lo Zoo di 105 con cui Leone Di Lernia ha condiviso 18 lunghi anni.

Il messaggio Facebook che Lo Zoo di 105 ha condiviso con tutti i follower è il seguente: «Sembra uno scherzo, uno dei mille fatti dallo Zoo, ma con il cuore spezzato, dobbiamo annunciare che Leone ci ha lasciato questa mattina! Riposa in pace fratello». Tantissimi i commenti dei fan che hanno voluto ricordare i momenti spensierati vissuti con Leone Di Lernia e Marco Mazzoli ha raccontato che anche l’ultimo messaggio audio che ha registrato era divertente e che presto sarebbe tornato a lavoro. Il pugliese trapiantato a Milano era così, riusciva sempre a stapparti il sorriso.

Il cantante Leone Di Lernia è morto in seguito alle conseguenze di una malattia che non gli ha lasciato scampo, aveva 79 anni. Qualche sera fa i Dj de Lo Zoo di 105 sono stati a cena a casa sua, non aveva una bella cera, ma stava bene, la notte la situazione è peggiorata. Il male incurabile era in stato avanzato e quando è stato ricoverato in ospedale i medici gli avevano detto che aveva ancora pochi mesi di vita. Leone Di Lernia viveva per apparire coinvolgeva tutti con la sua gioia e oggi nel giorno più triste per chi gli è stato accanto ci sono le canzoni in diretta su Lo Zoo di 105 a rendere tutto meno ‘vuoto’. Noi siamo sintonizzati su Radio 105 per Leone veritas: tutta la verità su Leone Di Lernia. R.I.P :(