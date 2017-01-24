Home Attualità Il pianeta Wolf 1061 potrebbe ospitare vita aliena

di Redazione 24/01/2017

Gli astronomi, stanno incentrando i loro studi sull'esopianeta Wolf 1061, in quanto sembra possibile che esso ospiti delle forme di vita. Wolf 1061 è vicino alla Terra, e dista 14 anni luce. Il pianeta Wolf 1061 Per lungo tempo le condizioni che hanno consentito allo sviluppo della vita sulla Terra, sembravano essere così uniche che in molti erano scettici sulla possibilità di trovare un altro pianeta nell'Universo, dove fosse successo qualcosa di simile. Negli ultimi anni, qualcosa è cambiato, ed è cresciuto il desiderio di esplorare l'Universo alla ricerca di altre forme di vita, fino a riuscire a trovare pianeti, anche molto distanti, simili alla Terra e con le condizioni favorevoli ad ospitare la vita. Proprio pochi giorni fa è stata annunciata la scoperta di un'esopianeta, Wolf 1061, distante 14 anni luce dalla Terra. Il sistema della stella Wolf 1061, è composto da tre pianeti, tutti scoperti nel 2015. Le loro caratteristiche però, sono state individuate soltanto ora, comprese quelle dalla loro stella. Tutti e tre i pianeti sono delle super Terre, quasi sicuramente per lo più rocciose, la cui massa è 5 volte più grande di quella della Terra. La stella del loro sistema è più fredda e più piccola del Sole. Il suo raggio è tre volte più piccolo del Sole ed è anche molto meno luminosa. Stando a quanto scoperto, è stato appurato, che la zona abitabile su questi pianeti dove possa essere trovata dell'acqua allo stato liquido, deve essere almeno 10 volte più vicino alla stella rispetto alla distanza fra la Terra e il Sole. Dei tre pianeti soltanto uno Wolf 1061 c, si trova nella zona abitabile. La sua posizione equivale a Venere rispetto a Sole, per questo potrebbe essere molto caldo. Tuttavia gli scienziati non escludono la possibilità che il pianeta possa ospitare la vita perché periodicamente si raffredda. La speranza di trovare altre forme di vita Potrebbe essere una grande scoperta per l’umanità trovare un pianeta abitato da qualsiasi tipo di forma di vita. Gli scienziati della State of University di San Francisco, hanno invitato a tenere sotto osservazione Wolf 1061 per cercare di scoprire se possa ospitare delle forme di vita. Infatti nonostante l'orbita di Wolf 1061 cambia molto velocemente e sulla superficie del pianeta posso alternarsi diverse condizioni climatiche, non si esclude la possibilità che vi siano delle forme vita. Ovviamente, bisognerà condurre degli studi approfonditi sul pianeta per riuscire a trarre delle conclusioni. L'astronomo Stephen Kane, nel frattempo, attenderà il risultato del lancio del telescopio James Webb Space Telescope, attraverso il quale cercherà di comprendere i fenomeni atmosferici del pianeta Wolf 1061.

