Sigaretta Calabrese: peperoncino piccante che fa dimagrire. Quali proprietà?

La Sigaretta Calabrese non ha nulla a che vedere con il tabacco ma è una varietà di peperoncino che cresce nel Sud Italia e fa bene alla salute.

Il peperoncino non piace a tutti perché troppo piccante eppure è un vero e proprio toccasana per la salute. La varietà Sigaretta Calabrese è considerata il top! La conferma è arrivata da Crea Trasformazioni Agroalimentari. L’ente italiano che si occupa di ricerche e studi sugli alimenti sta analizzando il peperoncino Sigaretta Calabrese e ha scoperto che oltre alle proprietà antisettiche, digestive e vasodilatatorie, la sua assunzione riduce anche il senso di fame. Il segreto è tutto nel sapore piccante del peperoncino. Lo stesso sarebbe inoltre un antiossidante e ora le ricerche proseguono per scoprire che ruolo ha la Sigaretta Calabrese nella prevenzione dei tumori.

Peperoncino piccante: la Sigaretta Calabrese ricca di capsaicinoidi. Cosa sono?

Nella varietà Sigaretta Calabrese sono stati individuati i valori massimi di capsaicinoidi. Queste sostanze contenuti in tutti i peperoncini sono responsabili della piccantezza e delle proprietà del prodotto. In quello fresco ve ne sono 52000-85000 gradi Scoville mentre 38000-86000 in quello essiccato.

L’importante progetto per scoprire la Sigaretta Calabrese è stato avviato dal Tavolo di filiera del Peperoncino e ha ottenuto un finanziamento dal ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dalle analisi approfondite sui peperoncini è stato scoperto anche che essi si distinguono anche in base alla provenienza geografica e alle varie tipologie di mercato. Tuttavia non mancano le controindicazioni, pur essendo un prodotto salutare il peperoncino non può essere consumato dalle persone che hanno problemi di ulcera e gastroenterite. Resta il fatto che la Sigaretta Calabrese è un prodotto pregiato del made in Italy.