Il Segreto, Ramiro e Rafaela si baciano: Anticipazioni trame dal 6 all'11 Marzo 2017

di Redazione 03/03/2017

Proseguono appassionatamente gli episodi de Il Segreto, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra che in Italia ha riscosso un successo tale da intrattenere giorno per giorno milioni di telespettatori. Oggi vogliamo raccontarvi cosa accadrà nei prossimi giorni guardando dettagliatamente le trame dal 6 all'11 Marzo 2017 della soap Il Segreto, in onda ogni giorno su Canale 5 alle 16.20 e alle 16 il venerdì pomeriggio. Anticipazioni Il Segreto: episodi 6-11 Marzo 2017, Canale 5 Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera Il Segreto? Stando alle anticipazioni, Francisca sarà molto preoccupata per Raimundo anche se non vuole nemmeno ammetterlo, mentre sembrano andare molto bene le cose a Mariana e Gracia nel loro negozio di abbigliamento, nonostante l'invidia di Dolores. L’attentato dinamitardo ha fatto purtroppo diverse vittime e lo stesso Maurizio è riuscito a portare in salvo Raimundo che adesso continua a far preoccupare donna Francisca. Intanto nelle prossime trame de Il Segreto, Beatriz continua ad essere al centro delle discussioni di Hernando e Camila: quest'ultima ed Elias sono convinti che Hernando nasconda qualcosa sul mutismo di Beatriz. Sarà proprio nella puntata di mercoledì 8 Marzo de Il Segreto che Rafaela e Ramiro si scambieranno il loro primo appassionante bacio. Raimundo continuerà a stare male anche nei prossimi episodi dal 6 all'11 marzo 2017 della soap Il Segreto in onda su Canale 5. Dopo l'attentato infatti l'uomo non parteciperà alla riunione dei compaesani e Francisca farà rafforzare i controlli per la villa. La donna arriverà a sbeffeggiare Severo al suo ritorno a Puente Viejio e si arrabbierà scoprendo come Santacruz sia riuscito a trovare una sorgente d'acqua per irrigare le sue coltivazioni. Intanto l'attenzione delle prossime trame della soap Il Segreto ricadrà anche sull'arrivo dell'esercito in paese. Tra i soldati c'è Longinos, un vecchio amico di Ramiro, che indaga sull'attentato di Munia e verrà ricevuto da Francisca. La donna teme infatti che questi possano arrestare Raimundo. Mauricio intanto compra un vestito per regalarlo a Fe. Continuate a seguirci per scoprire le prossime anticipazioni della soap Il Segreto su Canale 5!

