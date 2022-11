Imagine Dragons, concerto in Italia nel 2023: tutte le info su evento e biglietti

Gli Imagine Dragons in Italia nel 2023 per l’unica data italiana del Mercury Love Tour: il concerto al Circo Massimo di Roma il 5 agosto. Tutte le informazioni.

Imagine Dragons: il concerto in Italia nel 2023

Gli Imagine Dragons annunciano il nuovo tour mondiale: Mercury Love Tour.

Tra le tappe anche l’Italia: il 5 agosto 2023 al Circo Massimo di Roma.

Nonostante manchino ancora molti mesi, la notizia ha scosso i fan della band, tra le più apprezzare del mondo, che si preparano ad accedere alle prevendite per l’acquisto dei biglietti.

Il concerto degli Imagine Dragons al Circo Massimo di Roma si prospetta un evento da non perdere, non solo per fan e appassionati: sarà probabilmente il grande evento della prossima estate italiana.

Biglietti per gli Imagine Dragons: dove, come e quando acquistarli

Imagine Dragons in concerto al Circo Massimo di Roma il 5 agosto 2023. La prevendita dei biglietti aprirà il giorno 30 novembre 2022 alle ore 10 del mattino. Tuttavia, non tutti potranno accedere alla prevendita, che è riservata agli iscritti del programma MyLiveNation.

Tutti gli altri dovranno aspettare il giorno della vendita generale dei biglietti, ovvero il 1 dicembre 2022.

I biglietti saranno disponibili su Live Nation, Ticketone e Ticketmaster.

Il Circo Massimo ha una capienza massima di 10mila persone circa, molto ridotta rispetto al potenziale degli Imagine Dragons, si presume quindi che i biglietti per il concerto della band saranno esauriti nel giro di poche ore.

Chiunque fosse interessato, farebbe quindi meglio a preparare già da ora tutto il necessario per portare a termine l’acquisto dei biglietti sui siti indicati. Si consiglia di iscriversi con anticipo nel caso non si possedesse già un account, in modo da avere già registrati i dati necessari ha completare l’acquisto dei biglietti in modo semplice e veloce.

Per chi non riuscisse ad acquistare i biglietti per la data italiana del tour degli Imagine Dragons, oppure per chi semplicemente desiderasse andare al concerto della band in un altro paese. Ecco tutte le date del Mercury Love Tour degli Imagine Dragons:

02 DEC 22 CAPITAL ONE ARENAWASHINGTON, DC

24 JAN 23 AL DANA AMPHITHEATREZALLAQ, BAHRAIN

26 JAN 23 AE ETIHAD ARENAABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES

01 FEB 23 DHL STADIUMCAPE TOWN

04 FEB 23 FNB STADIUMJOHANNESBURG

28 FEB 23 ALLIANZ PARQUESÃO PAULO, BR

02 MAR 23 PEDREIRA PAULO LEMINSKICURITIBA, BR

04 MAR 23 ARENA EXTERNA JEUNESSERIO DE JANEIRO, BR

07 MAR 23 ESTADIO BICENTENARIOSANTIAGO, CL

09 MAR 23 CAMPO DE POLOBUENOS AIRES, AR

12 MAR 23 COLISEO LIVEBOGOTÁ, CO

17 MAY 23 FORO SOLMEXICO CITY, MX

08 JUL 23 MILWAUKEE, WI AMERICAN FAMILY INSURANCE AMPHITHEATER DURING SUMMERFEST

02 AUG 23 SMUKFESTSKANDERBORG, DENMARK

04 AUG 23 UNTOLD FESTIVALCLUJ-NAPOCA, ROMANIA

05 AUG 23 CIRCO MASSIMOROME, ITALY

08 AUG 23 ARENA PULAPULA, CROATIA

14 AUG 23 PGE NARODOWYWARSAW, POLAND

16 AUG 23 VINGIS PARKVILNIUS, LITHUANIA

20 AUG 23 LOVESTREAM FESTIVALBRATISLAVA, SLOVAKI