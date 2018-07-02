Home Attualità Maxi incendio di ecoballe in provincia di Napoli: allarme disastro ambientale

Maxi incendio di ecoballe in provincia di Napoli: allarme disastro ambientale

di Redazione 02/07/2018

Shock a Napoli e provincia dove un incendio di ecoballe e rifiuti sta dando filo da torcere ai vigili di fuoco Incendio di ecoballe: doloso o no? Nel pomeriggio di ieri a San Vitaliano, uno stabilimento di rifiuti è andato letteralmente in fiamme e in questi minuti il corpo dei vigili del fuoco è ancora alle prese con fumo e fiamme che continuano a divampare. Secondo le primissime ricostruzioni e alcune testimonianze, qualche minuto prima dello scoppio dell'incendio si è visto qualche movimento sospetto all'interno dello stabilimento, il che lascia pensare alle forze dell'ordine l'eventualità della natura dolosa del fuoco. La paura adesso è per la tossicità della nuvola di fumo che si aggira su tutto l'hinterland napoletano e sulle campagne limitrofe. Il fumo avrà un alto contenuto di diossina e torna di nuova il timore di malattie e nocività. Non a caso ieri sera molti sono stati i sindaci dei comuni napoletani a diramare un'ordinanza per i cittadini, ammonendoli di restare in casa e non sostare per le strade, e se fosse stato possibile tenere le porte e le finestre chiuse. Incendio di ecoballe: lo sfogo del Ministro Di Maio Sulla sua pagina Facebook il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha commentato il brutto incendio di San Vitaliano, che ha dato fuoco a tutta l'azienda per il riciclaggio e deposito di ecoballe: «Anche oggi la mia gente è costretta a chiudere le finestre per l'ennesimo rogo tossico nella Terra De Fuochi. Questa volta è andato in fiamme un deposito di plastica». Questa è solo la prima parte del post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Poi prosegue «Non ci sono più scuse. Adesso siamo al Governo e la mia gente ha il diritto di respirare. Ho sentito il Ministro Costa che questo tema lo conosce bene e lo ha a cuore. Sergio Costa ha attivato subito il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri. Questo è l'ennesimo rogo che riguarda gli impianti di stoccaggio e riciclo dei rifiuti. Quasi 300 in due anni in tutta Italia. Un numero impressionante che non può essere considerato casuale»

