Indigo, fuori il nuovo album di RM: tracklist, collaborazioni e dove ascoltarlo

Il leader dei BTS, RM, debutta con “Indigo”, primo album da solista in cui racconta del rapporto con la fama e guarda al futuro con ottimismo.

“Indigo”, il nuovo album di RM

Kim Namjoon, in arte RM, debutta come solista con il disco “Indigo”. Il titolo dell’album simbolizza in qualche modo l’incertezza insita nel futuro, tema affrontato nell’album nelle sue diverse sfumature.

I temi trattati dal rapper, compositore e produttore RM sono molteplici e invitano ad una sincera riflessione sulla società: ansia, nostalgia, solitudine, fama e tanto altro.

“Indigo” conferma inoltre il talento di RM come cantautore: i testi sono eccellenti nella resa musicale e poetica.

L’album con cui RM debutta come solista dopo la pausa annunciata dei BTS, a causa della necessità che i ragazzi del gruppo portino a termine la leva militare obbligatoria in Corea del Sud, comprende 10 brani di cui 8 sono collaborazioni.

“Indigo” è il secondo album di uno dei membri del gruppo BTS, prima di RM è stato J-Hope a debuttare come solista con il disco “Jack in the Box”, il cui successo ha portato il rapper ad essere l’artista solista coreano più ascoltato su Spotify nel 2022.

Nel 2023 Dinsey Plus rilascerà un documentario incentrato sui BTS, intitolato: BTS Monuments: Beyond The Star. La piattaforma di streaming rivela che il progetto comprenderà diversi filmati inediti dei dietro le quindi del lavoro dei BTS, potremmo quindi aspettarci anche degli insights sulla realizzazione “Indigo” di RM.

Tracklist e collaborazioni in “Indigo”, il nuovo album di RM

“Indigo”, il nuovo album di RM, nonché debutto dell’artista come solista, conta 10 tracce per un totale di 32 minuti e 7 secondi di ascolto. Dei 10 brani che compongono l’album, 8 comprendono la partecipazione di un altro (o altri) artisti. Gli unici due pezzi in cui RM canta da solo sono “Change pt.2” e “Lonely”.

La nona traccia, “Wild Flower”, una collaborazione con Youjeen, è stata rilasciata come singolo, insieme a un video musicale di accompagnamento.

Descritto come una raccolta o un archivio dell’ultimo periodo dei vent’anni di RM (classe 1994 e ora 28enne), l’album “Indigo” di RM vede la partecipazione di Erykah Badu, Anderson .Paak, Tablo di Epik High, Kim Sa-wol, Paul Blanco, Mahalia, Colde, Youjeen dei Cherry Filtra e Park Ji-yoon.

Ecco la tracklist di “Indigo”, il disco del debutto di RM come solista:

“Yun” (con Erykah Badu) “Still Life” (con Anderson .Paak) “All Day” (con Tablo) “Forg_tful” (con Kim Sa-wol) “Closer” (con Paul Blanco, Mahalia) “Change pt.2” “Lonely” “Hectic” (con Colde) “Wild Flower” (con Youjeen) “No.2” (con Park Ji-yoon)

Dove ascoltare “Indigo”, il nuovo album di RM

“Indigo”, il nuovo disco di RM, è stato rilasciato il 2 dicembre 2022, assieme ad un video musicale del brano “Wild Flower”, che è il singolo principale dell’album.

Tutti i brani dell’album “Indigo” sono disponibili sulle principali piattaforme di musica in streaming come Spotify, Apple Music, iTunes e Amazon Music.

Il video musicale ufficiale del singolo “Wild Flower” è stato pubblicato sul canale YouTube dell’etichetta discografica di RM: BigHit Music.