Riccardo e Camilla si scusano con i fan, salta così Temptation Island 2017
di Redazione
15/06/2017
Riccardo e Camilla si scusano con i fan, cos’è successo nella coppia? Dopo settimane di gossip e incertezze sul loro rapporto ecco che arriva una prima parziale conferma…. La coppia di Uomini e Donne si sarebbe già lasciata? Salta così Temptation Island 2017? La verità arriva sui social dei due ragazzi. Riccardo e Camilla si scusano con i fan, la coppia pare che finalmente abbia deciso di rompere il silenzio sul loro amore e raccontare quale sia la verità. Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, dunque, si sarebbero già lasciati? La news da settimane alimenta il gossip che non è venuto a capo della situazione. La giovane coppia di Uomini e Donne sarebbe dovuta subentrare a Temptation Island 2017 in sostituzione di Soleil Sorge e Luca Onestini, ma ecco che arriva un nuovo aggiornamento… Da settimane, infatti, il gossip italiano sostiene che Riccardo e Camilla sono pronti a partecipare a Temptation Island, ma che in realtà potrebbero già essersi lasciati. Il sospetto, inoltre, è stato alimento dall’eccessiva assenza dei ragazzi sui social. Salta così Temptation Island 2017? Riccardo e Camilla si scusano con i fan per la loro assenza sui social, infatti i due ragazzi sarebbero già partiti per la Sardegna… E come vuole il regolamento dl programma, non si possono avere contatti con il mondo esterno per almeno 21 giorni. A confermare tutto è stata proprio Camilla Mangiapelo su Instagram. “Ciao ragazzi… Scusate l’assenza! Per qualche settimana non ci sarò, quindi sarà il mio staff a pubblicare alcune foto”.
