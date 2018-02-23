Caricamento...

Google home sbarca in Italia. Sarà gratis per i tester

23/02/2018

E' prossimo a sbarcare in Italia il nuovo speaker Google Home Mini e per tanti, almeno all'inizio, sarà dato in omaggio a coloro che diventeranno i tester per provare il prodotto.

Google home, atteso in Italia

Davvero atteso lo sbarco in Italia di Google Home, per ora disponibile in commercio soltanto negli Stati Uniti. Questo è uno speaker domestico della società di Mountain View che va ad attivarsi con la pronuncia del comando OK Google. Stiamo davanti ad uno smart speaker che può dare risposta alle domande, fare ricerche su Internet ed ha compatibilità con i dispositivi Chromecast per lo streaming audio e video, in particolare con quelli di ultima generazione. In più può fare dei check su alcuni dispositivi domestici smart e dar voce alla musica da Google Music, Spotify o altre piattaforme in voga.

Google Home al via la scelta dei tester

La novità sta nel fatto di fornire il dispositivo a un numero limitato di persone per testare in anteprima le funzioni, e non si vede l'ora arrivi in maniera ufficiale anche in Italia. Dopo averlo provato, le guide locali sono tenute a dare un feedback e a registrarsi subito prima che i pezzi vengano assegnati completamente. Le informazioni date per l'accesso in anteprima per le local guides sono del tutto riservate, ma è bastato poco perchè diventassero di dominio pubblico spinti dalla curiosità. C'è da dire poi che questo è un mercato in sviluppo e il 2018 dovrebbe essere l'anno del boom degli speaker in Italia. Per ora cominciamo con Google Home Mini.
