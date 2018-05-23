Home Scienza e Tecnologia Instagram, presto si potranno "silenziare" i profili senza smettere di seguirli

Instagram, presto si potranno "silenziare" i profili senza smettere di seguirli

di Redazione 23/05/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il nuovo aggiornamento Instagram, che arriverà la prossima settimana (a chi prima e a chi dopo, naturalmente) permetterà di "silenziare" i post e le storie di qualsiasi tipo di account, senza, naturalmente, smettere di seguirli. In maniera tale, Instagram riprenderà una funzione che è già presente sia in Facebook che in Twitter, attraverso un procedimento molto semplice che, a detta dell'azienda, permetterà a tutti di concepire in maniera migliore il social network. Instagram come Facebook: si potranno silenziare i post Che ci siano molte affinità tra due tra i più importanti social network, vale a dire Facebook e Instagram, è già ben chiaro. Molti, infatti, sono gli elementi analoghi ai due: tra tutti, certamente, le storie, dove è possibile condividere immagini, video o frasi che abbiano una durata di visibilità pari a 24 ore. Con il nuovo aggiornamento, che su Instagram sbarcherà la prossima settimana (ciò significherà che, così com'è accaduto per tutti gli altri aggiornamenti, la novità non ci sarà per tutti contemporaneamente ma bisognerà aspettare qualche giorno prima della copertura totale), ci sarà un nuovo elemento in comune tra i due colossi appartenenti a Mark Zuckemberg. La possibilità di silenziare gli account che si seguono, che tradotto in termini semplici significa evitare di vedere post e storie nonostante si segua una determinata persona o pagina, è presente da moltissimo tempo su Facebook e permette a chiunque di evitare di vedere un certo tipo di post pur essendo in amicizia di una determinata persona. Stessa cosa funziona con le pagine: pur avendo il caratteristico "Mi Piace", infatti, ad una pagina, si può liberamente evitare di avere notizie in home nascondendo le sue notizie. Chiaramente, per Instagram funzionerà in maniera analoga tenendo conto, esclusivamente, del follow. Non ci saranno "Mi Piace" o amicizie, ma semplicemente il "segui". Il resto funzionerà allo stesso modo. Basti sapere che, se si vuole, con il nuovo aggiornamento si potrà smettere di vedere determinati tipi di post o post di determinate persone. Instagram, come silenziare gli account Ovviamente, l'aggiornamento non sarà un qualcosa di puramente formale ma sarà volto al miglioramento dell'esperienza social degli utenti: smettere di seguire determinate persone potrebbe apparire come scomodo, di conseguenza, attraverso questo nuovo metodo tutto passerà inosservato e non ci saranno problemi di alcun tipo. Il processo è molto semplice: basterà essere sul profilo dell'account interessato; cliccando sui tre puntini a destra del nome si potrà disattivare l'account attraverso la funzione "Silenzia post", a cui poi, confermando, si procederà con la disattivazione. Attraverso lo stesso metodo si potrà riattivare l'account e ricompariranno tutti i post e le storie delle determinate persone. Insieme a questa basilare funzione, ne comparirà un'altra, al fine sempre di migliorare l'esperienza sul social network: l'utente riceverà, infatti, una notifica quando ha visto tutti i post pubblicati dagli amici nelle ultime 48 ore.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp