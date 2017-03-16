Isola dei Famosi 2017 news oggi, Samantha De Grenet critica Giulio Base
di Redazione
16/03/2017
Samantha De Grenet contro Giulio Base all’Isola dei Famosi 2017. Che la Baronessa dell’Isola abbia ascoltato le critiche della puntata e ora sta facendo il suo gioco? In realtà, la showgirl ha espresso la sua opinione e il suo disappunto per un gesto dell’attore e naufrago in Honduras che certo non si aspettava minimamente. Definiti da Rocco Siffredi la Roma Bene e da Raz Degan la Regina e il Re, i due protagonisti del reality in Honduras hanno mostrato le loro strategie di gioco e il sito La Nostra TV sembra confermarlo cone ll ultime news di oggi che riferisce l’aspra critica di Samantha pronunciata a sfavore di Giulio. Le news di oggi de La Nostra TV riferiscono che la conduttrice romana, durante l’ultima diretta live, è stata accusata di essere la regina dell’Isola da Rocco Siffredi e ha dovuto prendere atto di alcune rivelazioni inaspettate documentate dai filmati della settimana. Gli sfoghi dei concorrenti VIP dell’Isola dei Famosi 2017 non sono proprio piaciuti a Samantha De Grenet, rea, insieme a Giulio Base di gestire come una maga Circe moderna ( o una burattinaia, definizione data da Rocco Siffredi in puntata) le dinamiche del gruppo. Nelle ore successive, Samantha ha manifestato la sua delusione nei confronti dell’attore romano con una critica, perché nel corso della puntata non avrebbe tentato neanche di prendere le difese dell’amica. La prova della delusione di Samantha De Grenet verso Giulio Base è nel daytime dell’Isola dei Famosi 2017: la conduttrice si è sfogata dicendo che se avesse dovuto seguire le emozioni, in qualità di leader avrebbe dovuto nominare Giulio perché se tua sorella viene attaccata, tendi a reagire e non stai in silenzio. Il regista e attore romano è dunque nel mirino della De Grenet, nonostante lei abbia scelto di mandare in nomination Eva Grimaldi insieme a Simone Susinna e Raz Degan. Il rapporto tra i due si raffredderà o ci sarà un chiarimento tra la Roma Bene?
