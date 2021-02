Nuovo Dpcm: “Si apre a Pasqua”. I dettagli

Questa mattina, 22 febbraio 2021, ci sarà il consiglio dei ministri per decidere le misure per il nuovo Dpcm. Si pensa a una proroga di 30 giorni per la riapertura delle Regioni che era prevista per il 25 febbraio.

Il primo Dpcm del governo Draghi

Il primo Dpcm del governo Draghi si aprirà con molti dubbi e molte incertezza. Si ipotizza a una proroga di chiusura delle Regioni fino al 31 marzo 2021. Quindi non si potrà cambiare regione se non per un motivo valido: tipo lavoro, salute etc. La riunione a Palazzo Chigi vedrà protagonisti soprattutto il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini.

Si pensa anche all’inserimento di ministri economici per “salvaguardare le responsabilità, garantendo la contestualità a prescindere da chi adotta il provvedimento”. Inoltre, si presenta la richiesta, da parte delle Regioni, di accelerare la campagna vaccinale e a una revisione dei parametri per definire i colori delle zone.

Le osservazioni da tenere in considerazione

Le osservazioni da tenere in considerazione non sono molte. I rappresentati delle Regioni ritengono giusto mantenere i colori nelle regioni, che anno tenuto sotto controllo la curva epidemiologica al fine di evitare un nuovo lockdown generalizzato. Il piano vaccinale deve essere funzionale per consentire a un numero maggiore di essere vaccinato nel più breve tempo possibile.

I ristoranti devono avere la possibilità di riaprire anche di sera mantenendo sempre dei protocolli rigidi evitare la diffusione del virus. Le visite ai parenti rimarrà di massimo due persone, più i figli minori di 14 anni, che per ora è valida fino al 5 marzo.