Ivana Mrazova single, ecco la verità sull'ex fidanzato e Luca Onestini

di Redazione 13/12/2017

Ivana Mrazova single... L'ex gieffina ieri ha ufficializzato la fine della sua relazione che, secondo qualcuno, potrebbe dipendere dalla troppa vicinanza con Luca Onestini. La Mrazova in queste ore ha comunque deciso di raccontare la verità sul suo ex fidanzato. Il Grande Fratello Vip killer dell'amore? Questa seconda edizione del Grande Fratello Vip ha fatto da capolinea a diverse storie d'amore. Come ormai noto, la prima storia a finire è stata quella di Luca Onestini e Soleil Sorge, l'ex corteggiatrice l'ha lasciato in diretta affermando di aver intrapreso una nuova relazione il compagno di trono Marco Cartasegna. Subito dopo, invece, abbiamo assistito alla fine della love story tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte... Tutta colpa di Ignazio Moser. Adesso che il reality si è concluso, anche Ivana Mrazova ha deciso di troncare la sua storia. La news ha fatto si che il Grande Fratello Vip assumesse il soprannome "Killer dell'amore". Ivana Mzavora: "Ho seguito le miei emozioni..." L'ex gieffina Ivana Mzarova è ufficialmente single! La modella e atleta ieri ospite di Barbara D'Urso ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore, nata qualche mese prima che entrasse al Grande Fratello Vip. L'atleta e modella ha specificato però che la cosa non è strettamente collegata a Luca Onestini, ma la decisione sembra essere nata dopo una profonda analisi di se stesse. "Io ho sempre detto che non era una cosa seria, era una frequentazione di cinque mesi. Sì, l’ho lasciato due giorni fa. Ho pensato molto, ho ascoltato i miei sentimenti". Nel frattempo Onestini però sembra non voler mollare la presa. Luca Onestini e il gossip su Ivana: "Chi vivrà vedrà" Dopo lo scoop riguardante Ivana, l'ex tronista Luca Onestini non ha voluto infierire troppo sulla cosa lasciandosi andare con un semplice "Chi vivrà vedrà". Nel frattempo Ivana Mzavora ha voluto mettere in chiaro quale sia il suo punto di vista nei confronti del coinquilino: "Con Luca ho legato tantissimo, mi sono affezionata. Abbiamo un’amicizia, ci troviamo bene insieme e quello che succede succede, giorno dopo giorno". La coppia ufficializzerà tutto prima di natale?

