Nadia Toffa dopo il malore lascia l'ospedale, il messaggio commovente sui social

di Redazione 13/12/2017

Lo scorso fine settimana la notizia riguardante il malessere improvviso di Nadia Toffa ha lasciato i fan de Le Iene davvero senza parole. La conduttrice del programma però sembra che finalmente abbia lasciato l'ospedale di Milano, dedicando ai suoi fan un messaggio commovente sui social. Nadia Toffa malessere, la Iena ricoverata d'urgenza Sabato scorso il mondo del giornalismo televisivo è stato scosso dalla notizia: Nadia Toffa malessere, gravi le condizione de la Iena. Secondo quanto reso noto, Nadia Toffa ha improvvisamente perso conoscenza nella hall dell'albergo di Triste dove alloggiava. Fin dal suo arrivo in ospedale le condizioni si sono presentate drammatiche, tanto da richiedere un ricovero d'urgenza. Dopo ore di panico, segnate dal coma, Nadia Toffa è stata trasportata in elisoccorso a Milano. In pochissimo tempo sui social, colleghi, amici, fan ecc... Hanno creato una fitta catena solidale, fata di messaggi pieni di forza! Lo stesso Nicola Savino durante la messa in onda de Le Iene, domenica scorsa, ha raccontato la paura provata gli attimi dopo l'annuncio del malessere di Nadia Toffa, dato che le informazioni disponibili in quel momento erano davvero poche. Le Iene in attesa del ritorno di Nadia Toffa: "Grazie a tutti" Nel corso delle ultime ore la redazione de Le Iene ha ufficializzato le dimissione dall'ospedale di Nadia Toffa. La conduttrice, che potrebbe tornare nello show già nei primi mesi del 2018, è pronta per la riabilitazione. Qualche ora fa la stessa Nadia Toffa ha voluto aggiornare i fan e tutti coloro che l'hanno sempre sostenuta con un commovente messaggio postato sui suoi profili social: "Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino… ho preso una bella botta, ma tengo duro. Adesso parlo con i medici e cerchiamo di risolvere questa scocciatura. Stasera le Iene me le guardo da questo lettino, e vediamo che combinano senza di me… Torno presto."

