Jesolo, picchiato in discoteca: Daniele Bariletti è in coma
di Redazione
17/08/2017
Il ragazzo di Pianiga steso da due pugni, caccia al colpevole anche su FacebookIl 24enne Daniele Bariletti di Pianiga, un comune tra Venezia e Padova, è in coma dopo una rissa in discoteca, a Jesolo. A denunciare il fatto sono i genitori e gli amici del ragazzo, i quali hanno diffuso la notizia su Facebook. Daniele si era recato con la fidanzata ed alcuni amici al Vanilla, un locale notturno della località balneare veneta e stava festeggiando nel privé, quando un ragazzo giovane lo ha provocato. Il giovane veneziano ha reagito, ma due pugni lo hanno steso, costringendo i medici a una operazione d’urgenza e a indurre il coma farmacologico.
Daniele Bariletti in coma, l’appello su FacebookUn altro caso Niccolò Ciatti: secondo la ricostruzione degli amici, Daniele Bariletti, 24 anni, era in loro compagnia e della sua fidanzata quando un giovane alto, biondo e con occhi azzurri lo ha provocato lanciandogli addosso un drink. Subito è scattata la rissa, ma Daniele è caduto a terra subito dopo aver subito due pugni in faccia. Immediati i soccorsi e Bariletti è stato portato in ospedale, operato d’urgenza e sottoposto a coma farmacologico. La disperazione del padre di Bariletti non si può descrivere. Ha cercato di farlo un amico di Daniele tramite Facebook, pubblicando un accorato appello per trovare il giovane, reo di aver ridotto in fin di vita un ragazzo di 24 anni: “Scrivo questo post nella speranza di identificare una persona che ha ridotto in fin di vita un mio carissimo amico... l'episodio è successo alla discoteca Vanilla di Jesolo la notte tra il 14 e il 15 alle ore 3.30, giro la lettera mista a disperazione rabbia e tanta speranza dei genitori di Daniele Bariletti. Grazie, aiutatemi e condividete il più possibile! Inutile dire che se questa persona si riconoscesse in quello che ha fatto la invito ad andare alla prima caserma dei Carabinieri e identificarsi”
