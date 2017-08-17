Jesolo, picchiato in discoteca: Daniele Bariletti è in coma

Il ragazzo di Pianiga steso da due pugni, caccia al colpevole anche su Facebook

Daniele Bariletti in coma, l’appello su Facebook

Ildi, un comune tra Venezia e Padova, è in coma dopo una rissa in discoteca, a Jesolo. A denunciare il fatto sono i genitori e gli amici del ragazzo, i quali hanno diffuso la notizia su. Daniele si era recato con la fidanzata ed alcuni amici al, un locale notturno della località balneare veneta e stava festeggiando nel, quando un ragazzo giovane lo ha provocato. Il giovane veneziano ha reagito, ma due pugni lo hanno steso, costringendo i medici a unae a indurre il coma farmacologico.Un altro: secondo la ricostruzione degli amici,, era in loro compagnia e della sua fidanzata quando une conlo ha provocato lanciandogli addosso un drink. Subito è scattata la rissa, ma Daniele èsubito dopo aver subito due pugni in faccia. Immediati i soccorsi e Bariletti è stato portato in, operato d’urgenza e sottoposto a coma farmacologico. Ladel padre di Bariletti non si può descrivere. Ha cercato di farlo un amico di Daniele tramite Facebook, pubblicando un accorato appello per trovare il giovane, reo di aver ridotto inun ragazzo di 24 anni: “Scrivo questo post nella speranza di identificare una persona che ha ridotto in fin di vita un mio carissimo amico... l'episodio è successo alladi Jesolo la, giro la lettera mista a disperazione rabbia e tanta speranza dei genitori di Daniele Bariletti. Grazie, aiutatemi e condividete il più possibile! Inutile dire che se questa persona si riconoscesse in quello che ha fatto la invito ad andare alla prima