Kate Winslet ha messo in pausa l’intervista di “Avatar: La via dell’acqua” per incoraggiare una giovane giornalista alle prese con la sua prima intervista.

Kate Winslet interrompe intervista di “Avatar 2” per confortare l’intervistatrice

Il tour promozionale di Kate Winslet per “Avatar: La via dell’acqua” ha incluso diversi momenti memorabili, ma pochi si sono avvicinati alla decisione di Winslet di interrompere un’intervista per motivare e incoraggiare una giovane intervistatrice durante una conferenza stampa internazionale.

Un video di Winslet che spende parole di incoraggiamento ad una timida giovane giornalista è diventato virale sui social media, superando 1 milione di visualizzazioni su Twitter in meno di 24 ore.

Kate Winslet è stata intervistata per la rete televisiva tedesca ZDF (tramite The Independent) quando la giovane giornalista incaricata, Martha, ha detto all’attrice che si trattava della sua prima intervista.

Winslet allora interrompe l’intervista e si rivolge così alla giornalista:

“È la prima volta che lo fai. Ok, indovina un po’? Quando faremo questa intervista, sarà l’intervista più incredibile di sempre. E sai perché? Perché abbiamo deciso che lo sarà. Quindi, abbiamo deciso proprio ora, io e te, che questa sarà un’intervista davvero fantastica”

Winslet ha continuato dicendo: “Puoi chiedermi tutto quello che vuoi e non devi aver paura. Tutto sarà fantastico. Ok? Ce la puoi fare. Ok facciamolo!”.

Kate Winslet in “Avatar: La via dell’acqua”

Kate Winslet recita in “Avatar: La via dell’acqua” nei panni di Ronal, un apneista del clan acquatico Metkayina, nonché moglie del leader del villaggio. Ronal è incinta di sei mesi, un tratto del personaggio che il regista James Cameron ha ritenuto essenziale per la rappresentazione sullo schermo.

La decisione di rappresentare una donna incinta è stata così motivata dal regista: “Tutti parlano sempre di emancipazione femminile. Ma qual è una parte così importante della vita di una donna che noi uomini non sperimentiamo? E ho pensato: ‘Bene, se hai davvero intenzione di andare fino in fondo alla tana del coniglio dell’emancipazione femminile, facciamo in modo che una donna guerriera sia incinta di sei mesi in battaglia‘”.

Questa scelta non è stata esente da polemiche, si è infatti detto che considerare la gravidanza come una delle espressioni più importanti della femminilità non si sposa bene con l’idea che le donne siano molto più che semplicemente mogli e madri.