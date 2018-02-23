La forma dell'acqua è un plagio? Polemiche per il film di Guillermo del Toro

David Zindel ha denunciato Guillermo Del Toro perché secondo lui The Shape of Water è la copia di Let me hear your Whisper, il lavoro del padre. Il film sarà escluso dal Premio Oscar 2018?

The Shape of Water, addio Oscar 2018?

La pellicola di Guillermo Del Toro ha fatto incetta di candidature agli Oscar 2018 ma questa pellicola potrebbe essere esclusa dalla gara per la statuetta se sarà accertato che si tratta di un plagio. In questi giorni è al cinema The Shape Of Water, molti di voi avranno già avuto modo di vedere il film e di giudicare se si tratta di un capolavoro. Il favorito della nuova edizione del Premio Oscar però è simile ad un altro lavoro. La denuncia è arrivata da David Zindel, figlio di Paul Zindel (Premio Pulitzer). Ci sono dei dettagli simili tra la commedia di Zindel e la sceneggiatura di Del Toro ed è chiaro che si tratta di una derivazione. Nella denuncia si legge che non sono mai stati chiesti diritti e non è stata accreditata l'opera di Zindel. Ora la parola passa ad un giudice.

La nota di Fox Searchlight

Zindel ha accusato il film di Guillermo Del Toro di violazione del diritto d'autore. Fox Searchlight ha condiviso una nota in cui sostiene che Guillermo Del Toro non ha mai visto e letto Let me hear your Whisper di Zindel. Il regista ha 25 anni di carriera e almeno 10 pellicole alle spalle, non ha mai avuto problemi a parlare di quello che lo ispirava ecco perché se la famiglia di Zindel. La produzione è a disposizione della famiglia Zindel anche se le accuse sono prive di fondamento. Inoltre è abbastanza curioso il fatto che le accuse siano arrivate proprio poco tempo prima delle votazioni per gli Academy Award.