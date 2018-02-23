Prodotti per la casa nocivi: sono come 20 sigarette al giorno

I pigri hanno un motivo in più per non pulire, un nuovo studio ha accertato che i prodotti per la pulizia della casa sono nocivi e usali equivale a fumare 20 sigarette al giorno.

Pulizia della casa, prodotti nocivi

L'igiene della casa è fondamentale soprattutto in cucina e in bagno, gli ambienti dove proliferano i germi e che devono essere puliti in maniera approfondita e con i prodotti indicati. In commercio ci sono molti detergenti e spray che garantiscono una pulizia perfetta con pochissimi gesti. Purtroppo questi prodotti, pur assicurando l'igiene della nostra casa, possono essere pericolosi per la nostra salute. A questa conclusione sono arrivati gli scienziati che hanno condotto uno studio sui prodotti per la pulizia in Norvegia.

Uso continuo di detergenti e spray, quali rischi?

I ricercatori dell'Università di Bergen hanno monitorato un gruppo di circa 6.000 volontari, uomini e donne, che hanno risposto ad un sondaggio. L'età media dei partecipanti era di 34 anni quando è iniziata l'indagine e sono stati seguiti per 20 anni. La ricerca è stata molto utile per capire le conseguenze dell'utilizzo dei detergenti e degli spray per le pulizie della casa che sono state negative soprattutto per le donne. Respirare le sostanze chimiche dei prodotti causano danni ai polmoni che possono essere paragonati a 20 sigarette al giorno per 20 anni, per arrivare a questa conclusione gli scienziati hanno osservato i polmoni delle donne e quelli degli uomini. Le mucose delle vie respiratorie influenzano la funzione polmonare che, nelle donne, era meno efficace rispetto a quella degli uomini.

Igienizzare la casa in maniera naturale

Per pulire la casa senza conseguenze negative per la salute si possono usare oli essenziali come quello alla citronella che impedisce la crescita di funghi e muffe e possono anche sostituire il sapone. La soluzione migliore però è usare l'acqua bollita sino alle alte temperature che rimuove anche le macchie più ostili dal pavimento. Gli alleati per le pulizie ecologiche e senza danni per la salute sono anche l'aceto e il bicarbonato, oltre all'olio di gomito.