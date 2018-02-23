Home Economia & Lavoro Cioccolato militare torna in commercio, verrà prodotto in Toscana

di Redazione 23/02/2018

Il cioccolato militare farà presto il suo rientro sul mercato, in seguito all’accordo tra l’Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze e la Fonderia del cacao, azienda di Calenzano famosa per i suoi prodotti biologici. Cioccolato militare, come un tempo? Il cioccolato militare è un 70% fondente che sarà venduto con la confezione storica delle Forze armate, in formato da 50 grammi e 100 grammi e con la tavoletta da 200 grammi. I cioccolatini da 5 grammi saranno il "bon bon" della linea e avranno uno speciale astuccio di metallo, e la crema spalmabile si venderà in tubetti di alluminio. Gli incassi delle vendite serviranno a contribuire al finanziamento del Chimico farmaceutico militare di Firenze, per la produzione di farmaci ‘orfani’ in cui l’industria privata non va ad investire per pochi margini di profitto. Cioccolato militare, come nacque e perché Le barrette dure di cioccolato scuro nacquero all’inizio con un sapore non molto gustoso, per evitare un uso smoderato da parte dei commilitoni. Erano pezzi davvero resistenti al caldo e in un secondo momento ne venne migliorato anche il sapore. Fatta per resistere alla fatica e in ambienti esterni, la cioccolata extra fondente ha segnato la storia dell’esercito italiano. La mitica barretta era rimasta in vendita in Italia nella razione Kall’Eeronautica militare. Il cioccolato è ancora usato infatti, nelle missioni della Nasa. I prodotti della linea potranno essere acquistati nei migliori punti vendita specializzati, usando i canali ufficiali delle Forze Armate e online. Fonderia del cacao ha il laboratorio di produzione a Calenzano e metterà in atto dei processi selettivi del prodotto da lavorare in particolare in Ecuador, curando tutta la filiera, a partire dalla raccolta fino alla tostatura e al raffinamento in azienda.

