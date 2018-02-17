Home Economia & Lavoro Lidl, immediato ritiro dal mercato di tortine, hanno pezzi metallici all'interno

Lidl, immediato ritiro dal mercato di tortine, hanno pezzi metallici all'interno

di Redazione 17/02/2018

La catena di supermercato Lidl ha dovuto richiamare dal commercio alcuni lotti a marchio Milbona a causa della presenza di pezzi di metallo nelle tortine della nonna. Il ritiro è stato disposto per precauzione nell'interesse della tutela della salute del consumatore. Lidl: tortina della nonna richiamata dal commercio Il ritiro riguarda le Tortine della nonna e le Tortine alle mele che vengono prodotte dall'azienda Stabinger, con sede in via Aderter 11 39090 Sesto, provincia di Bolzano. Il codice del prodotto è Cod. Ean 2097 0284 e Ean: 2097 0277. Secondo il comunicato Lidl, il produttore Stabinger ha provveduto al richiamo volontario e precauzionale del prodotto a marchio Milbona Selection tortine assortite da 300 grammi- tortina della nonna e tortina alle mele. Il produttore spiega che pure se no c'è il rischio di contaminazione, la decisione del richiamo del prodotto è stata presa a scopo precauzionale, in quanto è stato lo stesso fornitore della materia prima a rendersi conto della presenza di frammenti metallici in una partita di dolci. Ritiro dal commercio, non è la prima volta Sempre a detta di Stabinger c'è l'invito verso i consumatori che hanno acquistato il prodotto oggetto del richiamo a non consumarlo, ma di restituirlo al punto vendita per ottenerne il rimborso. In questo senso per avere ulteriori informazioni si potrà telefonare il numero verde del supermercato Lidl Italia srl 800 48 00 48. Ciò che preoccupa è che non è la prima volta che si verificano casi del genere. Pochi giorni fa infatti vi è stato il ritiro di una pasta di semola biologica. Il ritiro è partito direttamente da parte del ministero della Salute a seguito di alcuni controlli di routine fatti nella catena in questione. In questo caso il provvedimento si deve allo scioccante ritrovamento di parassiti nella pasta. Ciò può verificarsi perché gli insetti depongono le uova tra i chicchi della spiga di grano.

