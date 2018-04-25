Home Attualità Liverpool, è grave tifoso aggredito. Due tifosi della Roma arrestati

di Redazione 25/04/2018

Arrestati per tentato omicidio i due tifosi della Roma che, prima del fischio d'inizio, avevano preso a cinghiate un tifoso del Liverpool, che è in gravi condizioni. Liverpool-Roma (terminata 5-2), purtroppo, non è soltanto calcio ma anche spiacevoli episodi di attualità. Liverpool, tifoso aggredito è in gravi condizioni E' successo ieri sera prima del fischio d'inizio di Liverpool-Roma. Un gruppo di tifosi della Roma, ovviamente ultras, si è presentato all'Albert Pub, luogo di ritrovo dei tifosi Reds. I tifosi, incappucciati e armati hanno iniziato ad usare le cinghie che avevano con loro per colpire i tifosi inglesi che erano presenti all'interno del Pub. Tra i quali, un irlandese (53 enne) è rimasto colpito dalle cinghiate dei tifosi della Roma, e al momento è in gravi condizioni. Riporta, infatti, un grave trauma cranico dal momento che, secondo ricostruzione, è stato prima colpito, poi gettato malamente a terra. La situazione, per i due romanisti che sono stati arrestati per tentato omicidio, potrebbe addirittura complicarsi. Tutto sta nelle condizioni dell'irlandese, al momento ancora in vita. Ad ora, si sta cercando di ricostruire le immagini delle telecamere per capire se qualcun altro fosse complice o, direttamente, partecipate dell'aggressione. Arrestati per tentato omicidio i due tifosi della Roma I due tifosi della Roma, rispettivamente 25 e 26 anni, che insieme al gruppo di ultras, hanno ferito gravemente il 53 enne irlandese, sono stati arrestati per tentato omicidio. Non sono, tuttavia, gli unici tifosi colpiti da condanna. Altri 7 tifosi della Roma sono stati fermati per possesso di armi o droga, ma soprattutto per i danni creati. Intanto, i due tifosi direttamente responsabili delle condizioni dell'irlandese, sono stati arrestati e su di loro grava una condanna che potrebbe variare in base alle condizioni di salute del tifoso del Liverpool, che per ora si trova all'ospedale di Walton, in condizioni molto critiche.

