Pneumatici per l’estate: come orientarsi in fase di scelta

Ormai la primavera è alle porte, le temperature tendono ad essere molto più alte rispetto alla stagione invernale e, di conseguenza, bisogna ricordarsi di una serie di appuntamenti burocratici fondamentali per la manutenzione corretta della propria vettura.

Tra questi adempimenti troviamo certamente anche la sostituzione delle gomme invernali e il montaggio di quelle appositamente realizzate per affrontare l’estate. Ci sono alcuni consigli che possono tornare molto utili anche nel caso in cui vogliate provvedere in prima persona all’acquisto di pneumatici online, cercando di capire quali possano essere i modelli più adatti alle proprie esigenze.

Perché conviene montare le gomme estive

In tanti si chiedono se sia davvero necessario cambiare le gomme invernali e mettere al loro posto quelle estive. Ci sono diverse motivazioni alla base di una simile scelta. In primo luogo, le caratteristiche dal punto di vista tecnico delle gomme invernali, che vengono realizzate con dei composti gommosi molto più morbidi. Di conseguenza, al contatto con l’asfalto, con maggiori temperature, hanno la tendenza ad essere più elastiche.

In ragione di questo aspetto, fattori fondamentali come la sicurezza e la praticità di guida ne risentono notevolmente. Se gli pneumatici sono meno elastici, ecco che l’aderenza si riduce, l’usura del battistrada, invece, aumenta, così come è maggiore anche il pericolo di una foratura nel caso in cui la gomma dovesse incrociare un ostacolo. Tra gli effetti negativi troviamo anche il fatto che incrementa lo spazio di frenata.

Ecco spiegato il motivo per cui le gomme estive vengono realizzate con dei materiali molto più rigidi, visto che tali composti gommosi si caratterizzano per avere una percentuale inferiore di polimeri di silicio. Tra le principali differenze, bisogna mettere in evidenza anche come le gomme estive abbiano un disegno del battistrada diverso, visto che segue una direzione longitudinale molto più marcata. Non solo, dato che le scanalature sul battistrada sono meno larghe e le lamelle presentano una configurazione differente. Tutte queste caratteristiche dal punto di vista tecnico hanno offerto la possibilità di garantire una migliore sicurezza con il clima tipicamente estivo. Quindi, il rischio di aquaplaning è più contenuto, così come l’aderenza sull’asfalto, sia quando quest’ultimo è bagnato oppure asciutto, è notevolmente maggiore, migliorando di fatto la tenuta di strada della vettura.

I migliori consigli da seguire nell’uso delle gomme estive

Ci sono alcuni suggerimenti che possono tornare utili non solo in fase di scelta, ma più in generale quando si devono montare delle gomme estive. Ebbene, la sostituzione dei vecchi pneumatici estivi, ad esempio, dovrebbe avvenire sempre previa valutazione delle condizioni in cui si trova la vettura e lo stato di usura del battistrada. Scendendo un po’ più nello specifico, è necessario fare riferimento allo spessore che caratterizza il battistrada. Quest’ultimo, infatti, non deve essere inferiore rispetto alla soglia pari a 2.5-3 mm, visto che in caso contrario la tenuta di strada ne risentirà notevolmente.

Un altro aspetto molto interessante da ricordare è legato al fatto che gli pneumatici delle ruote motrici hanno la tendenza a usurarsi molto più rapidamente. Proprio per questo motivo, di solito nelle officine si consiglia di cambiare le gomme anteriori e scambiarle con quelle al posteriore. Qualora il disegno del battistrada lo consenta, inoltre, conviene anche fare lo stesso scambio tra le gomme poste a destra e quelle collocate a sinistra. Si tratta di una serie di migliorie che permettono di aumentare la praticità nell’effettuare le manovre e ne beneficerà soprattutto la durata delle gomme. La scelta degli pneumatici estivi dovrà avvenire prestando sempre la massima attenzione al disegno posto sul battistrada, che deve essere adatto rispetto all’uso che si fa della vettura e allo stile di guida.