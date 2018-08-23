L'olio di cocco è puro veleno. La scoperta arriva da Harvard

Una sconvolgente notizia per gli amanti del fai da te è stata divulgata da un docente dell'università di Harvard. Secondo Karin Michels l'olio di cocco è molto nocivo per il corpo umano.

L'OLIO DI COCCO UN VERO NEMICO DEL BENESSERE

Il professore del corso di epidemiologia dell' Harvard T.H. Chan School of Public Health sostiene che l'olio di cocco fa male all'apparato cardiocircolatorio. I risultati dello studio portati avanti dal docente sono stati illustrati durante la conferenza annuale che si tiene a Friburgo, in Germania.

Il professore ha mostrato come questo alimento sia un vero e proprio veleno per gli esseri umani. La quantità di grassi saturi presenti all'interno dell'olio di cocco aumentano in dismisura il colesterolo e Ldl, che causano problemi e patologie cardiovascolari. Dello stesso avviso del dottor Karin Michels sono la British Nutrition Foundation e l'American Heart Association, che già nell'anno passato avevano lanciato l'allarme: “L'olio di cocco può essere incluso nella dieta, ma solo in piccole quantità dato che è ricco di grassi saturi e come parte di una dieta equilibrata”.

I CONSIGLI PER UN GIUSTO UTILIZZO

Moltissimi sono seguaci dell'olio di cocco poiché si è notato che brucia i grassi più rapidamente.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'alimento si consiglia di utilizzarne davvero poco, proprio per evitare di avere dei grossi problemi di salute.