Ryanair, cambiano ancora le regole sui bagagli: tutte le novità

di Redazione 24/08/2018

Cambiano ancora le regole relative all'utilizzo dei bagagli per Ryanair; dal primo novembre in poi - infatti - la politica dei bagagli della compagnia di volo cambierà ancora. Le modifiche peseranno ancora di più ai viaggiatori che, rispetto alla politica precedente, si ritroveranno a dover pagare di più per un singolo volo. Se prima era possibile portare gratuitamente due bagagli (una borsa a meno e un trolley, relativamente), adesso la possibilità si limita soltanto a borse o piccoli zaini, mentre ogni tipo di bagaglio inferiore ai dieci chili richiederà un pagamento di otto euro. Ryanair ha spiegato che questa nuova politica servirà ad evitare disagi all'interno degli aerei e i ritardi di volo. La precedente politica di Ryanair Era soltanto lo scorso gennaio quando erano entrate in vigore le nuove norme relative all'utilizzo dei bagagli sugli aerei. Queste permettevano che venisse portato all'interno degli aerei (e riposto sotto il sedile) una piccola borsa, mentre un secondo bagaglio - dal peso massimo di dieci chili e dal volume massimo di 55cm x 40cm x 20cm - poteva essere imbarcato gratuitamente in stiva. Nel caso in cui si volesse portarlo in cabina, invece, si doveva pagare dai sei euro in su. Con le nuove norme, la gratuità sarà assicurata soltanto a coloro che compreranno l'imbarco prioritario (incluso nelle tariffe Flexi, Flexi Plus o Family Plus), che corrisponde a circa il 30% dei clienti Ryanair. Sarà possibile anche evitare il check-in per il bagaglio dal peso fino a dieci chili. Cambiano ancora le regole relative ai bagagli Per problemi relativi al disagio all'interno degli aerei - e i conseguenti ritardi di volo - Ryanair ha fatto sapere che a partire dal primo novembre cambierà ancora una volta la politica di volo. Imbarcare in stiva il bagaglio fino a dieci chili di peso costerà 8 euro, mentre dal peso maggiore di 10 chili costerà 25 euro, esattamente come nella precedente politica. Sarà ancora possibile portare con sè una borsa gratuitamente (le dimensioni massime sono passate da 35cm x 20cm x 20cm a 40 x 20 x 25cm). Quando entreranno in vigore le nuove regole? Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal prossimo novembre. A partire, infatti, dal primo novembre tutti i voli saranno diversi in base alle nuove regole stabilite dalla compagnia di volo. Tuttavia, l'obbligo di pagare a parte il trolley (che prima era gratuito) riguarda anche le prenotazioni fatte dal primo settembre 2018. Nel momento della prenotazione, infatti, bisogna scegliere accuratamente la tariffa di volo; si dovrà tener conto dell'imbarco e del costo del bagaglio.

