Londra strage Grenfell Tower: dodici morti, tra i dispersi anche due ragazzi italiani
di Redazione
15/06/2017
Londra piange le vittime della strage della Grenfell Tower, dodici morti accertati e nessun sopravvissuto tra i dispersi… Continuano le ore di ansia e terrore per i famigliari delle persone bloccate tra le macerie della Grenfell Tower di Londra. Tra i dispersi anche due ragazzi italiani, Gloria Trevisan e Marco Gottardi. La strage della Grenfell Tower potrebbe rivelarsi anche più disastrosa dell’attentato fatto alle Torri Gemelle l’11 settembre 2001. Il numero dei disperi non accenna a diminuire e le speranze di trovare persona ancora in vita si affievolisce sempre di più, i dodici morti sono solo l’inizio di un lungo elenco. Resta incerto anche il destino di una coppia di italiani, Gloria Trevisan di 27 anni e Marco Gottardi di 28, entrambi architetti, che abitava al ventitreesimo piano della struttura. A raccontare gli ultimi attimi dei ragazzi, prima che le comunicazioni si interrompessero del tutto, è stato il padre di Gottardi, che all’ansa ha dichiarato: "Siamo stati al telefono con i ragazzi fino all'ultimo, poi ci hanno detto che l'appartamento era invaso dal fumo e le comunicazioni si sono interrotte. Speriamo solo in un miracolo...". Da ieri la stampa inglese però punta il dito su coloro che avevano in gestione la manutenzione della Grenfell Tower: quella di Londra è una “Strage annunciata”. Il Daily Mail accusa "Come diavolo è potuto accadere?", e il Sun replica "Gli avevano detto che era sicuro". Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, rimasti illesi durante l’incendio, sembrerebbe che già da tempo gli abitanti del palazzo avevano provveduto a denunciare che qualcosa non andasse come dovuto…. Allora come mai trascurare il tutto fino alla strage?
