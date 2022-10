Louis Tomlinson in Italia nel 2023: le date del tour e come acquistare i biglietti

Louis Tomlinson torna in Italia nel 2023, due le date italiane del tour: Torino e Bologna l’8 e il 9 ottobre. Tutto sui concerti e i biglietti.

Louis Tomlinson in Italia per due concerti ad ottobre 2023

L’ex One Direction Louis Tomlinson è pronto per un nuovo tour, dopo il successo del precedente torna in Italia con due date: 8 e 9 ottobre 2023.

Le arene scelte per i due eventi sono rispettivamente il Pala Alpitour di Torino e l’Unipol Arena di Bologna.

Il nuovo tour di Louis Tomlinson tocca l’Italia poco più di un anno dopo il suo ultimo concerto italiano, tenutosi il 3 settembre 2022 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, durante il quale circa 34mila persone hanno potuto ascoltare Bigger Than Me live, la versione dal vivo poi rilasciata come singolo.

Il tour da poco concluso dell’artista britannico ha attraversato il mondo: Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Sud America, Asia e Australia; vendendo nel complesso circa mezzo milione di biglietti. Nel corso dell’indimenticabile successione di concerti, l’Italia lo ha accolto quattro volte: a Milano, Roma, Taormina e di nuovo a Milano.

Faith In The Future World Tour 2023: informazioni generali e vendita dei biglietti

Louis Tomlinson annuncia un tour mondiale: Faith In The Future World Tour 2023, dal titolo del suo prossimo album.

Le date italiane sono due:

8 ottobre 2023 al Pala Alpitour di Torino

al Pala Alpitour di Torino 9 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna

Biglietti dei concerti: come acquistarli e quanto costano

I biglietti sono acquistabili online su Ticketmaster e/o Ticketone. La data della vendita generale dei biglietti è il 21 ottobre 2022 dalle ore 10:00.

I prezzi dei biglietti per le due date italiane sono i seguenti:

Torino

Parterre in piedi: 46,00 €

Primo settore numerato: 57,50

Secondo settore numerato: 46,00 €

Terzo settore numerato: 34,50 €

Bologna

Parterre in piedi: 46,00 €

Primo settore numerato: 57,50 €

Secondo settore numerato: 46,00 €

Terzo settore numerato € 40,25

Quarto settore numerato: € 34,50

I costi della prevendita sono già inclusi nelle cifre indicate.

Faith In The Future: il nuovo album di Louis Tomlinson che dà il nome al tour mondiale

Il tour mondiale annunciato da Louis Tomlinson, che porterà l’artista in Italia nel 2023, segue il rilascio del suo nuovo album: Faith In The Future, fuori l’11 novembre 2022.