Bigger Than Me è il titolo del nuovo singolo di Louis Tomlinson, rilasciato dall’artista il 1 settembre 2022 e ascoltato in live dai fan per la prima volta solo due giorni dopo. Infatti, il 3 settembre 2022, in occasione del suo concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, Louis Tomlinson ha presentato al pubblico il tanto atteso singolo che anticipa l’album Faith In The Future, disponibile su tutte le piattaforme streaming dal giorno 11 novembre. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla canzone e a proposito di dove ascoltare la nuova versione di Bigger Than Me di Louis Tomlison.

La versione live di Bigger Than Me di Louis Tomlison

A quanto pare, la performance di Louis Tomlinson a Milano nascondeva una sorpresa, infatti l’ex membro dei One Direction ha annunciato su Twitter che a mezzanotte del 30 settembre 2022 sarà disponibile la versione live del singolo: Bigger Than Me (Live From Milan), registrata proprio in occasione del concerto all’Ippodromo SNAI.

Bigger Than Me è la canzone che introduce nuovamente Louis Tomlinson nel panorama musicale, dopo l’ultimo album rilasciato nel 2020 e intitolato Walls. Il nuovo singolo conta milioni di ascolti solo su Spotify, stessa cosa vale per il video ufficiale che continua ad accumulare visualizzazioni e like su YouTube.

Il testo di Bigger Than Me mostra un Louis Tomlinson ancora più maturo e consapevole

Il testo di Bigger Than Me di Louis Tomlinson, di cui si potrà ascoltare anche la versione live, appare maturo e consapevole: l’artista prende coscienza del fatto che nonostante il forte desiderio di resistere ai cambiamenti, questi restano inevitabili. Scrive di essersi sentito inizialmente impaurito dalla prospettiva di cambiare, ma di aver poi osservato il mondo realizzandone la natura mutevole, si tratta quindi di qualcosa di più grande di lui (bigger than me, appunto).

“Chiamami bugiardo”, esorta, “sei veloce a giudicare” scrive, denunciando così chi lo ha giudicato negativamente senza avere la maturità di realizzare che tutti cambiano. Nel bridge di Bigger Than Me, Louis Tomlinson spiega che il mondo non è solo bianco o nero, e che abbracciare finalmente il cambiamento lo ha fatto sentire nuovamente vivo. In questo modo l’artista si lascia alle spalle le voci negative e abbraccia una crescita personale già anticipata nei testi dell’album Walls.

Dove ascoltare Bigger Than Me (Live from Milan) di Louis Tomlinson

La versione live del singolo di Louis Tomlinson, Bigger Than Me (Live from Milan), potrà essere ascoltata su tutte le piattaforme streaming, ed è già possibile salvare il brano, che è anche il primo sguardo all’album Faith in The Future, in uscita a novembre, anch’esso già preordinabile.