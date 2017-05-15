Luca e Soleil avvistati in treno: crisi per la coppia di Uomini e donne?

Uomini e donne rumors: Luca Onestini e Soleil Sorge in atteggiamenti strani sul treno

Luca e Soleil sono la nuova coppia di Uomini e donne e dopo il clamore mediatico che ha suscitato la scelta del tronista, è arrivato il momento di testare la relazione lontano dalle telecamere. Luca Onestini e la corteggiatrice, ormai fidanzata ufficiale, sono stati avvistati sul Freccia Rossa diretto da Roma a Bologna ma alcuni rumors lasciano intendere che tra di loro le cose non vadano molto bene. I testimoni che erano sullo stesso treno hanno raccontato che Luca e Soleil non erano da soli ma con due persone della redazione di Uomini e donne. È molto probabile quindi che fossero impegnati nella registrazione del dopo scelta.

Gossip Uomini e donne trono classico: quando andrà in onda il dopo scelta di Luca Onestini?

Tutte le nuove coppie di Uomini e donne si lasciano seguire dalle telecamere nei primi giorni e, dopo aver registrato alcune scene a casa di Soleil Sorge, che vive a Roma, la troupe e i fidanzatini si sono spostati ad Imola. Forse Luca Onestini vuole cogliere l’occasione per presentare la fidanzata ad amici e familiari. Tornando alle segnalazioni dei testimoni, pare che Luca e Soleil non si siano quasi rivolti la parola.

Dopo la scelta del tronista, la coppia si era eclissata dai social, facendo preoccupare i fan. Le ultime news non sono molto incoraggianti, Luca Onestini e Soleil Sorge sembrano tutt’altro che due piccioncini, e non sono sembrati in sintonia. Temevano che la scelta di Luca fosse scontata, però non immaginavamo che la passione fosse già svanita. Restiamo in attesa di nuove news confortanti su Luca e Soleil e vi invitiamo a seguirci per non perdere i gossip in anteprima!