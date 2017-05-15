Temptation Island 2017 quando inizia? Luca Onestini e Soleil Sorge nel cast
di Redazione
15/05/2017
Temptation Island 2017 quando inizia? Ormai manca davvero poco all'inzio del reality che mette a dura prova i sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Le riprese di Temptation Island non sono ancora cominciate, anche se le non si placano le indiscrezioni sulle coppie. Luca Onestini e Soleil Sorge nel cast dopo Uomini e Donne? Temptation Island 2017 quando inizia? Purttroppo non è ancora stata fornita una data certa dell'inizio registrazioni anche se la nuova edizione del format si prennuncia già più animato dello scorso anno. Le coppie che potrebbero fare parte del cast sono già note al pubblico grazie alla loro partecipazione a Uomini e Donne, ricordiamo inoltre che questo 2017 per il programma di Maria De Filippi è stato decisamente importante grazie al gossip. Nel dettaglio, quali potrebbero essere le coppie che troveremo nel reality che mette a dura prova i sentimenti? Secondo alcuni rumors Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo avrebbero già dato la loro adesione, una scelta però non condivisa dai fan visto che ultimamente si è parlato spesso di crisi tra i due. Insieme a questa coppia figurano anche i nomi di Sonia Lorenzini e Manuele Mauti, che starebbero pensando al matrimonio ma non solo... Nella prossima edizione di Temptation Island 2017 potremmo trovare anche Luca Onestini e Soleil Sorge! Luca Onestini e Soleil Sorge dopo Uomini e Donne pronti per Temptation Island? L'amore tra i due non è nato in modo assolutamente semplice! La coppia, infatti, nell'arco di questi mesi è stata messa alla prova più volte a causa del gossip. Il rumors circa la partecipazione di Luca Onestini e Soleil Sorge a Temptation Island 2017 ha già messo in allarme i fan: anche i due finiranno per lasciarsi come Ludovica Valli e Fabio Ferrara?
