Lulù Selassié a Verissimo: “Manuel Bortuzzo rimarrà l’amore della mia vita”

In un’intervista commovente rilasciata a Verissimo, Lulù Selassié ha fatto sapere di essere ancora innamorata di Manuel Bortuzzo, dopo che i due hanno terminato la loro relazione iniziata al Grande Fratello VIP. Lulù, che è arrivata in finale e che ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia e alla sua schiettezza, aveva iniziato una relazione con Manuel all’interno della casa, poi finita subito dopo l’esperienza nel programma televisivo. Lo stesso nuotatore ha spiegato, in occasione di una sua ospitata al Maurizio Costanzo Show, che gli amori vanno e vengono; Lulù, però, fa sapere a Verissimo che Manuel Bortuzzo è ancora l’amore della sua vita.

Lulù Selassié e la sua intervista a Verissimo in cui ha parlato di Manuel Bortuzzo

Nel parlare in occasione di una sua intervista a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Lulù Selassié non ha risparmiato le lacrime quando l’argomento è stato Manuel Bortuzzo. La principessa etiope, tra le protagoniste del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, aveva intrapreso una relazione con il nuotatore italiano che sembrava andare a gonfie vele ma, al termine del programma televisivo, la relazione è finita con Bortuzzo che non è apparso pentito della sua decisione di lasciarla.

Lulù Selassié, però, appare ancora innamorata di Manuel Bortuzzo e, per questo motivo, ha parlato in un’intervista spiegando di amare ancora il nuotatore. Inoltre, ha affermato che Manuel Bortuzzo è l’amore della sua vita e che spera solo nella sua felicità, con o senza di lei.

I commenti dei fan dopo le parole di Lulù Selassié a Verissimo

I fan di Lulù Selassié hanno sicuramente percepito la grande emozione con cui l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha parlato di Manuel Bortuzzo e dell’amore che prova per lui. Tra i tanti commenti che si sono distinti sui social, spicca il seguente: “Ho risentito poco fa l’intervista di Lulù, che dire sei stata impeccabile, hai saputo usare le parole giuste, nonostante dentro provi tanto dolore. Ricorda Lulù, che hai un mondo davanti e sono certa che, una volta chiusa questa parentesi, sarai più forte!”

E ancora, un altro utente ha commentato: “@lulu_selassie stasera accogli a braccia aperte L’AMORE vero e sincero che le fatine e i fatini ti daranno perché you deserve it! Goditi tutti i momenti e sii libera e indipendente perché sei una grande DONNA! Ti voglio bene”