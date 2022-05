Space Man: testo, traduzione e significato della canzone di Sam Ryder presente all’Eurovision

L’Eurovision Song Contest sembra particolarmente scontato per quel che riguarda il suo risultato: secondo gli addetti ai lavori, i bookmakers e i fan della manifestazione musicale la vittoria dovrebbe andare all’Ucraina, soprattutto in virtù del periodo storico che riguarda la nazione. Tuttavia, tra gli artisti che si sono distinti nel contesto dell’Eurovision c’è anche Sam Ryder, che rappresenta la Gran Bretagna nell’evento condotto da Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. Sam Ryder ha portato sul palco Space Man, una canzone molto amata dal pubblico tanto da portare la Gran Bretagna a essere la seconda favorita per la vittoria finale: ecco tutto ciò che c’è da sapere su testo, traduzione e significato di Space Man di Sam Ryder.

Testo di Space Man, canzone di Sam Ryder cantata all’Eurovision

Sam Ryder è l’artista scelto dalla Gran Bretagna dopo l’ultimo posto che ha riguardato la nazione in occasione dell’Eurovision Song Contest del 2021, quando hanno vinto i Maneskin a Rotterdam. Il cantante e tik-toker di 32 anni ha stupito tutti, nel periodo del lockdown, per la sua incredibile voce e per la capacità di realizzare cover di grandissimo valore. In occasione della sua esperienza all’Eurovision Song Contest 2022, il cantante Sam Ryder ha deciso di portare sul palco Space Man, canzone di grandissima bellezza che presenta il seguente testo:

If I was an astronaut, I’d be floating in mid-air

And a broken heart would just belong to someone else down there

I would be the centre of my lonely universe

But I’m only human, and I’m crashing down to earth

If I was an astronaut, I’d have a bird’s eye view

I’d circle ‘round the world and keep on coming back to you

In my floating castle, I’d rub shoulders with the stars

But I’m only human, and I’m drifting in the dark

I’m up in space, man

Up in space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man

And I wanna go home

If I was an astronaut, I’d speak to satellites

My navigation systems would search for other life

But I’d be up here thinking ‘bout what I left behind

‘Cause I’m only human with the real world on my mind

I’m up in space, man

Up in space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man

And I wanna go home

Gravity keeps pulling me down

As long as you’re on the ground, I’ll stick around

Stick around

I’ll stick around

I’m up in space, man

Up in space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

There’s nothing but space, man, no

Oh, I’m in the wrong place, man

Nothing but, nothing but, nothing but space, man

Nothing but, nothing but, nothing but space, man

I’ve searched around the universe

Been down some black holes

Nothing but space, man

And I wanna go home

Traduzione di Space Man, canzone cantata da Sam Ryder

Per cogliere ancor meglio la bellezza del brano cantato da Sam Ryder all’Eurovision Song Contest del 2022, di sicuro la traduzione di Space Man potrà essere efficace. Si tratta della seguente:

Se fossi un astronauta

Sarei sospeso a mezz’aria

E un cuore spezzato apparterrebbe

A qualcun altro laggiù

io sarei il centro

Del mio universo solitario

Ma sono solo umano

E sto precipitando sulla Terra

Se fossi un astronauta

Avrei una vista a volo d’uccello

Farei il giro del mondo

E continuerei a tornare da te

Nel mio castello galleggiante

Mi piacerebbe strofinare le spalle con le stelle

Ma sono solo umano

E sto andando alla deriva nel buio

Sono nello spazio, amico!

Su nello spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Non c’è altro che spazio, amico!

E voglio andare a casa

Se fossi un astronauta

Parlerei con i satelliti

I miei sistemi di navigazione

Cercherebbe un’altra vita

Ma sarei quassù a pensare

‘Riguardo a quello che ho lasciato alle spalle

Perché sono solo umano

Con il mondo reale nella mia mente

Sono nello spazio, amico!

Su nello spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Non c’è altro che spazio, amico!

E voglio andare a casa

La gravità continua a tirarmi giù

Finché sei a terra, io rimarrò nei paraggi

Resterò in zona

rimarrò nei paraggi

Sono nello spazio, amico!

Su nello spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Non c’è altro che spazio, amico!

No

Oh, sono nel posto sbagliato, amico!

Nient’altro che, nient’altro che, nient’altro che spazio, amico!

Nient’altro che, nient’altro che, nient’altro che spazio, amico!

Ho cercato in giro per l’universo

Sono stato in alcuni buchi neri

Nient’altro che spazio, amico

E voglio andare a casa

Significato di Space Man di Sam Ryder cantato all’Eurovision Song Contest di Torino

Space Man è una canzone che solo superficialmente potrebbe essere interpretata in modo grossolano, dal momento che presenta un grande significato. La vita del protagonista, astronauta, è descritta come incredibilmente attrattiva e ricca di attività, gioie e divertimenti vissuti. Eppure, c’è sempre un senso di nostalgia nei confronti della Terra, a causa della presenza di una donna che ama e verso cui vorrebbe ritornare. E’ la metafora dell’accontentarsi e dell’essere felici di ciò che si ha, senza cercare di ricercare la gioia altrove.