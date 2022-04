Xiaomi: tutti i dispositivi esclusi dagli ultimi aggiornamenti

Negli ultimi anni, Xiaomi ha marcato la sua ascesa sul panorama tech internazionale, rilasciando dispositivi dal successo straordinario a ritmi serratissimi. Oggi, la casa di produzione asiatica presenta, in catalogo, dozzine di esemplari, tra quelli che annoverano la produzione attuale e quelli che hanno impreziosito le collezioni passate. Tra cavalli di battaglia, fautori della reputazione attuale del brand e sub-brand come REDMI e POCO che, annualmente, vedono i propri cataloghi rinnovati con smartphone sempre più performanti, orientarsi in Xiaomi è diventato davvero impossibile.

La capillarizzazione è uno dei punti di forza del brand nel mondo. Ciò nonostante, in un simile marasma di modelli, è davvero facile perdere la bussola, soprattutto quando si tratta di aggiornamenti. L’azienda è, recentemente, corsa in aiuto dei propri utenti, fornendo la lista ufficiale dei dispositivi End Of Support o (EOS), tutti quei device per il quali il supporto software è, purtroppo, terminato. Di seguito, scopriamo la lista completa dei dispositivi a brand Xiaomi esclusi dagli ultimi aggiornamenti.

Xiaomi: la lista dei dispositivi EOS

Sono diversi i dispositivi che Xiaomi ha escluso dai prossimi aggiornamenti. Divisi tra brand principale e REDMI, anch’esso divenuto un punto di forza del marchio sul piano globale.

Per quanto riguarda Xiaomi, i device EOS sono:

Xiaomi Mi 1, Mi 2, Mi 2A, Mi 3, Mi 4, Mi 4S, Mi 4C, Mi 5, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi 5C, Mi 5X, Mi 6, Mi 6X, Mi 8 UD, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi 9 SE

Xiaomi Mi Note, Mi Note Pro, Mi Note 2, Mi Note 3

Xiaomi MIX, MIX 2, MIX 2S, MIX 3

Xiaomi Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3

Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Pad, Mi Pad 2, Mi Pad 3, Mi Pad 4, Mi Pad 4 Plus

Xiaomi Mi Play.

Sul fronte REDMI, invece, i dispositivi “obsoleti” citati dal brand sono: