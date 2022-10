Un vero e proprio sconvolgimento nella casa del Grande Fratello VIP 7. Il concorrente Marco Bellavia ha deciso di abbandonare anzitempo il programma televisivo condotto da Alfonso Signorini, a seguito di numerose situazioni spiacevoli che avevano riguardato l’attore e conduttore televisivo italiano; in molti, sui social, si erano lamentati del triste trattamento che Marco Bellavia aveva ricevuto e, adesso, a seguito dell’abbandono della casa di Marco Bellavia, non sono mancati i commenti polemici sui social. Il televoto del Grande Fratello VIP 7 è stato, intanto, annullato.

Marco Bellavia abbandona la casa del Grande Fratello Vip 7: il comunicato del GF

Attraverso un veloce e lapidario comunicato sui social network, il Grande Fratello VIP 7 ha annunciato che Marco Bellavia ha abbandonato la casa del GF. Di seguito è riportato l’annuncio in questione: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP

Marco Bellavia era diventato bersaglio di numerose polemiche, che riguardavano i comportamenti di altri concorrenti nei suoi confronti e che, spesso, avevano fatto emergere questioni relative a bullismo e trattamento sbagliato di problemi comportamentali e mentali.

I commenti social a proposito dell’abbandono di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello VIP 7

L’abbandono di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello VIP 7 è stato sicuramente shockante per tantissime persone, che hanno commentato polemicamente l’uscita dell’attore e conduttore dalla casa del GF VIP 7. Ovviamente, Marco Bellavia non è stato il bersaglio delle polemiche, dal momento che quest’ultimo era stato sempre difeso dagli utenti social.

Un utente, a tal proposito, ha scritto: “Io credo che da persona intelligente e sensibile qual è, nel momento in cui ha capito con chi aveva a che fare e quale fosse il livello culturale nella casa, ha deciso di abbandonare il programma perché non avrebbe ottenuto alcun vantaggio a livello professionale, anzi, alla lunga ne sarebbe uscito danneggiato. Il gf vip deve essere abolito e tornare a quello della gente comune, perché a nessuno interessa la vita recitata di questi vip dei poveri. Meglio i signor nessuno veri, che le starlette taroccate.”

Un altro commento ha sottolineato quanto sia stato sbagliato il trattamento della salute mentale del concorrente del Grande Fratello VIP 7: “È vergognoso ciò che è successo a Marco. Non sa che fuori siamo tutti indignati per il comportamento che stanno avendo gli altri nei suoi confronti, come non sa che c’è un esercito che lo sostiene e lo supporta. Dovevate intervenire, sminuire le malattie mentali in questo modo è inaccettabile. Forza Marco, non sei adatto a questa banda di ignoranti senza empatia.”