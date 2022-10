Taylor Swift torna il 21 ottobre con nuovo disco intitolato Midnights. Swift ha dimostrato di sapersi muovere con ingegno tra i diversi generi musicali: dal country all’alternative, passando per il pop, rendendo l’appellativo “reginetta del pop” ormai riduttivo. Dal 2020 al 2022 ha rilasciato ben 4 album: i nuovi folklore ed evermore e i re-recordings di Fearless (Taylor’s Version) e RED (Taylor’s Version). La superstar internazionale ha deciso di rivelare poco alla volta e in modo molto creativo informazioni sul suo nuovo disco: di seguito tutto ciò che c’è da sapere su Midnights di Taylor Swift, a proposito di tracklist e possibili feat.

L’annuncio di Midnights di Taylor Swift durante gli MTV Awards

Taylor Swift annuncia il suo decimo album durante gli MTV Video Music Awards, che hanno avuto luogo la sera del 28 agosto e hanno conferito a Swift il premio Video of the Year per la direzione di All Too Well – The Short Film.

Swift ha ringraziato i fan con un discorso di accettazione nel quale ha sostenuto: “Ho pensato che essendo voi stati così generosi con me, allora questo sarebbe stato un momento divertente per annunciarvi che il mio nuovo album uscirà il 21 ottobre.”

A mezzanotte della stessa sera Taylor Swift condivide su Twitter e Instagram il titolo e la copertina del suo prossimo album. Midnights conterrà 13 tracce di cui non si conoscono ancora tutti i titoli, ed è stato descritto dall’artista come “le storie di 13 notti insonni sparse per tutta la mia vita”. E continua:

“Restiamo svegli innamorati e impauriti, nel tumulto e nelle lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a quando ci rispondono. Ci contorciamo nelle gabbie che ci costruiamo da soli e preghiamo di non star commettendo un errore che ci cambierà la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel cuore della notte, un viaggio attraverso terrori e dolci sogni.”

Genere, tracklist e possibili feat di Midnights di Taylor Swift

Il disco Midnights, in uscita il 21 ottobre, è etichettato pop da iTunes, ma ciò non pregiudica possibili sorprese per i fan della superstar internazionale, che chiedono con determinazione che Swift sperimenti anche il genere rock.

Della tracklist del prossimo album di Taylor Swift si sa per certo che conterà 13 tracce, di cui 6 etichettate come esplicite. Per quanto riguarda i titoli dei pezzi, Swift ha introdotto la serie Midnights Mayhem With Me: ogni lunedì, mercoledì e venerdì la superstar posta un video in cui estrae un numero da 1 a 13 corrispondente al numero della traccia di cui svelerà il titolo, fino a quando tutti i titoli saranno stati resi noti.

Ad oggi 6 delle 13 tracce sono state rivelate:

Maroon Midnight Rain Question…? Vigilante Shit Mastermind

Taylor Swift non ha ancora accennato a possibili collaborazioni in Midnights, che quindi potrebbe oppure no prevedere dei feat. Si specula che possano esserci collaborazioni con artisti del calibro di Selena Gomez, the 1975 e Lana Del Rey, ma nulla è stato confermato.

Dove preordinare Midnights di Taylor Swift

Il sito più adatto da cui preordinare il nuovo disco di Taylor Swift, Midnights, è Universal Music Italia; è comunque possibile acquistarlo anche su Amazon. Swift ha promosso inoltre 4 versioni speciali in edizione limitata di Midnights, che prevedono copertine fronte-retro differenti dalla principale. Sono disponibili anche vinili di diversi colori.

Midnights di Taylor Swift sarà poi disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme streaming. Il concept scelto da Taylor Swift sembra orientato al rétro anni ’80, ci si aspetta che anche il sound del disco Midnights rispecchi questa scelta stilistica.

La possibilità di un tour negli stadi per Taylor Swift dopo Midnights

Diverse fonti sembrano inoltre confermare un possibile tour di Taylor Swift negli stadi a partire dal 2023, quali le tappe ma anche quale la scaletta scelta dalla star sono ancora da vedere, fatto sta che ai fan non dispiacerebbe affatto poter ascoltare dal vivo anche Lover, Folklore ed Evermore, tre album per un totale di 52 canzoni rilasciate dal 2019 al 2021, che a causa del Covid-19 non hanno potuto avere un tour tutto per loro.

L’elevato numero di copie di Midnights vendute da Universal Music Italia potrebbe far sperare in una tappa italiana di Taylor Swift, ma anche questa per ora resta solo una possibilità.