Marco Cartasegna Instagram, ultime foto prima di UeD: che lavoro fa il nuovo tronista?

Marco Cartasegna è il nuovo tronista di Uomini e donne, prende il posto di Manuel Vallicella che ha abbandonato il trono classico. Da quando si sono diffusi i rumors dell’ultima registrazione tutti sono andati a caccia di gossip su Marco Cartasegna, un tronista interessante sotto tutti i punti di vista. Sbirciando sul suo profilo Instagram abbiamo notato che le ultime foto prima del suo ingresso a UeD sono simili a quelle di Andrea Damante, e non mancano le polemiche. Le telespettatrici infatti sostengono che tenti di imitare l’ex tronista eppure i dettagli sulla vita privata di Marco Cartasegna lasciano poco spazio ai dubbi.

Il nuovo tronista di Uomini e donne ha 26 anni e, pur avendo esperienze come modello, non è mai stato in televisione. Marco non è il classico ragazzo che vuole sfondare nel mondo dello spettacolo, è laureato alla Bocconi in Economia aziendale e Management, ha conseguito un master in Spagna classificandosi tra i migliori 20. Ha lanciato una linea di abbigliamento ed è un imprenditore digitale ma oggi cerca una ragazza con cui condividere le sue passioni.

Da quando è entrato nello studio di Uomini e donne Marco Cartasegna ha già un’ammiratrice, Tina Cipollari. L’opinionista è rimasta colpita dal ragazzo fine ed elegante. Durante la prima registrazione ci sono stati alcuni problemi con Luca Onestini perché si è lasciato andare ad alcuni apprezzamenti sulle sue corteggiatrici. Tra le ragazze che si sono presentate all’appuntamento al buio per il nuovo tronista Marco Cartasegna c’è una vecchia conoscenza. Marco ha raccontato che si sono conosciuti circa 10 anni fa e hanno lavorato insieme, per molto tempo sono stati colleghi ma non è mai successo niente tra di loro. Cartasegna ha impostato in maniera chiara e corretta il suo percorso a Uomini e donne. Non sappiamo ancora chi sarà la fortunata che lo conquisterà, continuate a seguire le nostre news sul trono classico per essere sempre informati su tutti i gossip!