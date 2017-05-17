Home Attualità Mariano Catanzaro instagram news, il corteggiatore si prenota come tronista

di Redazione 17/05/2017

Ancora una volta Mariano Catanzaro è rimasto deluso dalla sua esperienza a Uomini e Donne: due anni fa il corteggiatore napoletano era arrivato quasi in fondo con Valentina Dallari, ma poi la tronista dopo averlo illuso lo aveva scaricato all'ultimo preferendogli Andrea Melchiorre. Ora è successo lo stesso con Desirée Popper, anche se in realtà la tronista brasiliana come confermano le ultime news di U&D più semplicemente ha deciso di andarsene. Mariano è amareggiato perché pensava di poter fare breccia nel cuore della bella Desirée nonostante la concorrenza forte soprattutto di Mattia Marciano. Ma il corteggiatore non ha perso il suo ottimismo e su Instagram ha deciso di ringraziare pubblicamente tutti quelli che lo hanno appoggiato in questa avventura. Ha ricordato che la prima volta era un ragazzo immaturo e Uomini e Donne l'ha aiutato comunque a crescere. E adesso? “Avrei desiderato solo di poter trovare la persona giusta al mio fianco, ma purtroppo così non è stato. Voglio solo dire Grazie soprattutto a Te Maria, una donna dal cuore grande, e grazie a voi (pubblico) che mi avete donato affetto e incoraggiamento”. Parole che sono molto piaciute al pubblico, così come è sempre stato per il percorso del corteggiatore napoletano che è da sempre uno dei preferiti. Ecco perché nel toto-nomi per un ruolo da tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne la sua candidatura è una delle più credibili. Magari una volta seduto sul trono del dating show di Canale 5 il ragazzo avrà più fortuna.

