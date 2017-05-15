Un posto al sole anticipazioni e trame puntate settimanali: Marina e Matteo vengono scoperti?

Marina Giordano è in difficoltà, Roberto Ferri scopre la tresca della moglie? Anticipazioni Un posto al sole puntate 15-19 maggio 2017

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole sono ricche di intrighi. Le trame dal 15 al 19 maggio 2017 si concentrano soprattutto su Marina e Matteo che potrebbero essere scoperti da Ferri. Roberto è protagonista di altre vicende, perché pare che non sia molto contento di Serena, la moglie di Filippo. Problemi anche per Eugenio e Viola sempre più distanti, mentre Niko di Un posto al sole è vicino a compiere un grande passo: aprire un nuovo studio legale.

Un posto al sole vi aspetta tutte le sere su Rai3 dopo Gazebo, dopo avervi dato un piccolo assaggio delle anticipazioni, cerchiamo di scoprire insieme qualche dettaglio in più sulle trame settimanali delle puntate che andranno in onda da oggi lunedì 15 maggio 2017 a venerdì 19 maggio 2017. Partiamo proprio da Serena che confessa a Filippo di sentirsi molto a disagio con Roberto, e lui dirà a Marina che non la trova adatta per il figlio. Nei prossimi giorni però, Ferri lo convincerà a farle una proposta di lavoro.

Prosegue tra vari problemi la gravidanza di Viola che ha spesso discussioni con Eugenio. Il magistrato tiene molto alla salute della moglie e non sa se accettare una promozione. Nelle nostre anticipazioni settimanali di Un posto al sole non possiamo svelare cosa succederà perché le trame ufficiali della soap di Rai3 sono piuttosto avare. Arriviamo quindi a Marina e Matteo, la coppia è sul punto di rottura e la Giordano rischia anche di farsi scoprire da Ferri perché si comporta in maniera molto strana. E questa volta potrebbe non passarla liscia!!! Vi aspettiamo prestissimo per le nuove anticipazioni di Un posto al sole.